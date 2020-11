Team Arie helpt bij opsporen van weggelopen honden en katten

Het was al jarenlang een wens van Jolanda Holverda om met een speurhond aan het werk te gaan. Toen ze Arie in huis kreeg, wist ze dat het met hem wel eens zou kunnen lukken. 'Er zijn zoveel vermiste dieren. We zouden elke dag wel op pad kunnen gaan. De meeste vinden we gelukkig terug', vertelt ze tegen mediapartner Sleutelstad. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Soms zijn honden niet meteen heel erg blij dat ze gered worden en wordt er van de zenuwen in de hand van de helper gebeten. 'Zodra ze weer thuis zijn bij hun baasje is het goed.'

Het begint met een telefoontje. 'Ik stel altijd wel wat vragen, maar we gaan zo gauw mogelijk ter plaatse kijken. De speurhond maakt geen jacht op het vermiste dier, maar geeft een gebied aan waar het beestje zich waarschijnlijk bevindt. En dan gaan wij daar flyeren, posten, rondkijken. We kunnen bijvoorbeeld ook een vangkooi plaatsen.'

'Lassie was niet zo blij'

Vorige week trok de zoekactie naar Lassie de aandacht op Facebook. De hond leek zich kriskras door Leiden te bewegen. 'We zijn afhankelijk van zichtmeldingen. Bij katten is dat altijd een zwak punt. Er lopen zoveel katten los op straat, daar gaan mensen niet gauw de instanties over bellen. Bij honden is dat makkelijker. Lassie is weer een verhaal apart, die lag uiteindelijk in de tuin van de buurvrouw van een van mijn collega's van Team Arie. Gelukkig was de politie er ook en die kreeg Lassie met een vangstok te pakken. Lassie was duidelijk niet zo blij.'

Team Arie bestaat inmiddels uit zo'n tien vaste vrijwilligers, opperspeurhond en naamgever van de groep Arie en een stuk of vier honden die nog in opleiding zijn. Het is allemaal 'liefde werk – oud papier'. 'Ik vind dat deze hulp ook beschikbaar moet zijn voor mensen met weinig geld', zegt Holverda. 'Als ik denk dat mensen het wel kunnen missen, vraag ik of ze wat benzinegeld willen vergoeden.'

Tips

En al speurt Holverda graag met haar Arie. Ze wil wel graag wat tips delen voor baasjes. 'Altijd een driepunt-ontsnappingstuig, een halsband met ketting en een buikband die weer vastzit aan het tuigje. Als je dan struikelt en valt, kan de hond toch niet weg. Verder is een gps-tracker handig, vooral voor katten. En een halsbandje van reflecterend materiaal is makkelijk als je in het donker aan het zoeken bent. Je moet gewoon zorgen dat ze niet ontsnappen. Maar ja, een ongeluk zit in een klein hoekje.' En dan is er altijd nog Team Arie.