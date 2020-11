Lees terug: Zo ging ADO Den Haag onderuit bij PSV

Daarom wordt er vanmiddag dus gewoon gevoetbald. Mis niets van de wedstrijd via Radio West (89.3 fm) of dit liveblog.

Scoreverloop PSV - ADO Den Haag: 4-0 (1-0)

1-0 Zahavi (strafschop)

2-0 Madueke

3-0 Thomas

4-0 Madueke

Opstelling PSV: Mvogo, Thomas (86. Luis Felipe), Teze, Boscagli, Mauro Júnior (74. Ledezma), Götze (88. Saibari), Sangaré, Fein, Ihattaren (46. Max), Zahavi, Malen (46. Madueke)

Opstelling ADO: Koopmans; Ratiu (45. Pascu), Van Ewijk, Del Fabro, Pinas, Faye (77. Ould-Chikh); Bourard (60. Arweiler), Rigo, Goossens (77. Elmkies); Philipp, Kramer (60. Karelis)

Gele kaarten: Teze (PSV), Karelis (ADO)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Kamphuis

----------------------------------

90+3. Afgelopen

90+2. DOELPUNT PSV

Madueke met zijn tweede van de middag. In de blessuretijd maakt hij er 4-0 van.

84. DOELPUNT PSV

Een hard schot van Thomas is raak: 3-0.

77. Wijzigingen bij ADO

Elmkies en Ould-Chikh komen erin voor het Haags Kwartiertje. Goossens en Faye gaan eraf.

67. Schot

Philipp heeft een aardige actie in huis en schiet op doel, maar een glijdende PSV'er blokt de bal.

60. Twee wissels ADO

Er komen twee verse krachten voorin te staan bij ADO. Arweiler en Karelis nemen de plekken van Bourard en Kramer in.

51. DOELPUNT PSV

Zes minuten onderweg in de tweede helft en PSV maakt er 2-0 van. Invaller Madueke haalt randje zestienmetergebied uit. Hij schiet de bal hard in de linkerhoek.

46. Tweede helft

De bal rol weer in Eindhoven.

45+4. Rust

De eerste helft zit erop in Eindhoven. ADO heeft niet veel gecreëerd, maar heeft het wel aardig onder controle. Op één grote kans na is PSV ook niet echt gevaarlijk geweest. Toch staat het 1-0, door de penalty die nooit gegeven had mogen worden.

45+2. Over...

Malen kan vanuit een kansrijke positie schieten, maar zijn inzet gaat vrij hoog over.

45. Wissel ADO

Ratiu moet het veld geblesseerd verlaten. Pascu is zijn vervanger.

37. Geel voor PSV

Teze krijgt een gele kaart na een elleboog in het gezicht van Philipp.

31. Bijna 2-0

PSV is dicht bij de 2-0, maar Pinas werkt de gevaarlijkste inzet van de thuisploeg - de bal werd vier keer op het doel afgevuurd - op de doellijn weg.

25. Kramer schiet...

...maar zijn schot is veel en veel te zacht om Mvogo te verrassen. De doelman van PSV pakt de bal eenvoudig.

16. DOELPUNT PSV

Zahavi gaat in het zestienmetergebied van ADO naar de grond. Scheidsrechter Kamphuis geeft een penalty, ook nadat de VAR ernaar gekeken heeft en de arbiter zelf naar het scherm geweest is. Van Ewijk zou een overtreding gemaakt hebben, maar er is niet veel aan de hand. Kamphuis blijft bij zijn beslissing en Zahavi schiet binnen: 1-0. Het is zwaar gestraft.

10. Voorlangs

Wat gevaar van PSV. Malen schiet voorlangs, maar de grensrechter heeft ook voor buitenspel gevlagd.

5. Inzet Malen

ADO-doelman Koopmans komt voor het eerst in actie. De bekerheld van afgelopen woensdag stopt een inzet van Malen.

1. Aftrap

Er is afgetrapt in Eindhoven. De wedstrijd tussen PSV en ADO Den Haag is begonnen. Joop Buyt heeft er vertrouwen in.

Voor de wedstrijd - Boosheid bij PSV

Voor de wedstrijd - Focus

Voor de wedstrijd - Of Luuk Koopmans in zijn doel wil blijven staan...

Voor de wedstrijd - Opstellingen

Voor de wedstrijd - Nagenieten van de bekerwedstrijd

Hij is met recht de held van de woensdagavond: Luuk Koopmans. De doelman van ADO Den Haag ging in de extra tijd van de bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam bij een 0-1 achterstand mee naar voren en kopte op fenomenale wijze de gelijkmaker binnen, waardoor ADO een verlenging afdwong en uiteindelijk het duel won. Zo klonk zijn doelpunt op Radio West.

Voor de wedstrijd - Historie

PSV won 34 van de 46 eerdere edities. ADO boekte vijf zeges in Eindhoven, de laatste keer in 2011. Wesley Verhoek scoorde in blessuretijd: 0-1. PSV won de laatste negen keer. Twee keer slikte ADO negen treffers: 9-1 in 1988 en 9-0 in 1990.

Voor de wedstrijd - Veel coronabesmettingen bij PSV

PSV heeft weer twee coronabesmettingen erbij binnen de selectie. Jorrit Hendrix en reservekeeper Vincent Müller zijn dit weekeinde positief getest. PSV heeft de KNVB nogmaals verzocht om de thuiswedstrijd van later op de dag tegen ADO Den Haag uit te stellen, maar de Eindhovense club moet spelen van de bond.

Eerder werden zeven spelers uit de PSV-selectie al positief getest. Bij Jong PSV zijn vijf voetballers besmet. 'We kunnen net aan voldoen aan het minimaal aantal spelers', zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. 'Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in coronatijd moeten we spelen, maar er staan vanmiddag spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures.'

Voor de wedstrijd - Voorbeschouwing

ADO Den Haag wist zich deze week na 120 minuten voetbal en een strafschoppenreeks te plaatsen voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Het zorgt ervoor dat Aleksandar Rankovic op bepaalde posities niet ruim in zijn keuze zit. Zo viel verdediger Peet Bijen tegen Sparta met een enkelblessure uit. Hij is de komende weken niet inzetbaar. Ook middenvelder Ravel Morrison haakte met een blessure af en is er niet bij.

PSV wist midweeks in de Europa League met 1-2 te winnen van Omonia Nicosia. In de competitie verloren de Eindhovenaren vorige week voor het eerst dit seizoen een duel. 'De mogelijkheden liggen voor ons in de omschakeling', zegt Rankovic. 'En ik denk spelhervattingen.'