Aleksandar Rankovic over ontstane ophef: 'Dingen die binnen de club spelen, blijven intern'

Rankovic voegt er meteen aan toe: 'Hoe gek het ook klinkt: voor mij zijn de spelers het meest belangrijk. Als zij naar mij toekomen en zeggen: 'we willen van je af, want wij kunnen niet met jou werken', dan ben ik de eerste die weg is. Op het moment dat ik dat niet hoor, dan zijn die andere dingen niet belangrijk. En of het technisch hart tevreden is over mij, dat moet je aan hen vragen.'

Volgens Dante Rigo, die namens de spelersgroep aanschoof bij de persconferentie na PSV - ADO Den Haag, staat de spelersgroep 'honderd procent' achter de coach.

'Mensen zoeken graag naar iets'

Op de vraag hoe Kraay jr. dan op dit verhaal komt, zegt Rankovic. 'Dat moet je aan hem vragen. Ik heb hier nooit iets over geroepen. Ik denk dat jullie zelf moeten kijken waar dit vandaan komt. Dit maakt mij niet boos. Of ik hier van schrik? Nee. Ik zit al even in de voetballerij en ik weet wat er kan gebeuren. Schrikken doe ik als er iets met mijn familie is.'

'Ik heb zes jaar bij ADO gespeeld en een paar jaar bij ADO als jeugdtrainer gewerkt. Het is altijd een beetje rommelig, en laten we eerlijk zijn: mensen zoeken graag naar iets, misschien is dat iets Haags. Op dit moment is er niks aan de hand.'

Draaiende machine

Feit is wel dat het na zeven speelronden nog niet lekker draait bij ADO Den Haag. 'Het is niet makkelijk om er - met zoveel nieuwe en jonge spelers - een draaiende machine van te maken. Sommige spelers zijn nog niet klaar voor de eredivisie, en een sommige spelers die dat wel zijn, zijn niet fit. Hoeveel spelers ik heb gekregen die ik graag wilde? Twee', reageerde Rankovic tegenover FOX Sports.

Het technisch hart van ADO Den Haag wilde niet reageren op de uitlatingen van Kraay jr.