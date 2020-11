Loosduinen in ban van vermiste papegaai: 'Iedereen is in paniek'

Ze is een bekende verschijning in de Haagse wijk Loosduinen. Charlie de papegaai vliegt dagelijks enkele uren door de wijk. Maar sinds vrijdag is ze spoorloos verdwenen. 'Ik hoop dat iemand haar gevangen heeft en niet weet dat ze altijd rondvliegt', vertelt Charlie's baasje Mark van den Bergh.

De blauw-gele papegaai is een begrip in de wijk. 'Ze is nu anderhalf jaar oud en sinds december vorig jaar vliegt ze ook los'. vertelt hij over zijn vogel. Ze vliegt altijd een paar uur door Loosduinen en maakt dan de dag van iedereen goed. Iedereen in de wijk is altijd blij om haar te zien', vertelt Van den Bergh.

Vrijdag kwam de papegaai alleen niet meer thuis. 'Dat gebeurt een enkele keer wel eens, maar dan is Charlie 's ochtends altijd wel weer terug. Maar dit keer niet. Dus ik ben gelijk overal gaan zoeken, maar er is nog geen spoor van haar.'

1800 keer gedeeld

Van den Bergh is bang dat zijn papegaai door iemand is gevangen. 'Normaal reageert ze wel op mijn stem, maar sinds vrijdag hoor ik niets meer. En ik heb een Facebook-pagina van Charlie. Daar geven mensen vaak even door als ze Charlie hebben gezien. Maar ook daar heb ik geen zichtberichtje gekregen. Dat het kan haast niet anders dan dat iemand haar gevangen heeft. Hopelijk is het iemand die niet weet dat Charlie altijd rondvliegt en neemt die persoon contact met mij op.'

Tot die tijd blijft Van den Bergh zoeken. Hij krijgt hierbij hulp van de wijk. 'Iedereen is in paniek', vertelt hij. Mijn oproep op de Facebook-pagina is al meer dan 1800 keer gedeeld. Ik krijg ook heel veel lieve berichtjes van mensen, dat is wel heel fijn. Hopelijk lukt het om Charlie te vinden.'

