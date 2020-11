'Nog nooit zo'n ravage meegemaakt', schaapherder over veertien doodgebeten schapen

'Het is heel emotioneel. Je moet je voorstellen dat er een berg van veertien schapen ligt te wachten totdat ze opgehaald worden. En dan heb je nog de dieren waarvoor je moet zorgen die gewond zijn', vertelt schapenherder Judith Prins maandagochtend aangeslagen over voorval wat zich een dag eerder afspeelde. Veertien schapen werden doodgebeten op de Otterschelp in Monster door twee loslopende husky's.

'We werden om 06.30 uur uit bed gebeld voor een gewond schaap. Ik dacht: op die locatie heb ik geen schapen, dus ze zullen wel van iemand anders zijn', zegt Prins in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik ging toch even kijken. En onderweg kwam ik allemaal verdwaasde dieren tegen die midden op de midden op de Monsterseweg stonden. Toen bleek duidelijk wat er aan de hand was. Overal liepen schapen. Echt overal.'

'Je bent een soort verdoofd. Je ziet een leeg weiland. Er stond er nog één en normaal zestig. Je moet snel allerlei dingen organiseren. Dat beesten niet onder auto’s komen, beesten uit de sloten halen. Je bent op dat moment zo druk.'

Zoektocht

Prins kreeg hulp van haar man, een bevriend stel en ook de politie. 'We hebben eerst de gewonde schapen van de weg gehaald, want die kunnen doodgereden worden. En toen alle schapen die in de sloot hingen, uit de sloot gehaald. En dan ga je zoeken.' Een groot deel van de dieren is teruggevonden nabij tuincentrum Intratuin in 's-Gravenzande.

Veertien schapen zijn overleden. 'Je ziet het gelijk. Die beesten zitten onder de bagger. Zijn door de sloot gegaan, hebben bijtwonden. Stukken uit hun gat en hun strot.'

Extra zorg

Prins: 'En dan heb je nog de dieren waarvoor je moet zorgen die gewond zijn. Die hebben extra veel zorg nodig. En al die andere beesten zijn in paniek, bang, angstig. Daar moet je dus ook extra zorg voor leveren.' Hoe je dat dan doet? 'Beetje ertussendoor lopen. Ze herkennen je stem.'

De dieren die zijn overleden zijn lammetjes uit dit jaar. 'Dit is de toekomst van je kudde. Je fokmateriaal. Die kudde doet heel veel begrazingswerk in het Westland, dus die bekkies heb je wel nodig', aldus Prins.

Geen domme pech

'Het is geen domme pech. We worden wel elk jaar wel geconfronteerd met zoiets. Vaak gaat het dan om een of twee schapen. Maar zo'n ravage hebben wij nog nooit meegemaakt. Zulk soort verhalen hoor je alleen uit de wolvengebieden.'