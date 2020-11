Oud-topturnster Verona van de Leur: 'Turnbond is criminele organisatie'

De beerput ging afgelopen zomer open in de Nederlandse turnwereld. Meerdere oud-topturnsters spraken zich uit over misstanden in de turnwereld waar fysieke mishandeling, mentale vernedering en manipulatie aan de orde van de dag zou zijn. Oud-turnster Verona van de Leur was een van de initiatiefnemers die een petitie tegen misbruik in de turnsport startte. 'In mijn ogen is de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) een criminele organisatie.'

Afgelopen donderdag werd de petitie 'Stop misbruik in de turnsport' overhandigd en maandag vinden er op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rondetafelgesprekken plaats over dit onderwerp. De Waddinxveense Verona van de Leur is fel over het onderwerp. 'In mijn ogen is de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) een criminele organisatie', zegt ze. 'Ze houden kindermishandeling in stand, ze verzwijgen alles en proberen dit soort zaken in de doofpot te stoppen.'

Na de onthullingen werden trainers op non-actief gesteld, maar het topsportprogramma van de turnbond werd al snel weer opgestart. De uitkomsten van een onderzoek naar de misstanden in de turnsport worden verwacht in januari 2021. Van de Leur, die kan terugkijken op een rijke turncarrière en in 2002 Sportvrouw van het Jaar werd, pleit voor een 'complete schoonmaak' bij de turnbond. 'De structuur moet veranderen, eigenlijk moeten we weer gewoon vanaf nul beginnen', zegt ze. 'Dat betekent alle coaches eruit en de leiding van de bond eruit. We moeten nieuwe trainers opleiden en daarmee een nieuwe start maken met een gezonde cultuur.'

'Schuldigen moeten worden gestraft'

Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers is inmiddels bezig met een onderzoek naar de misstanden in de turnsport en zij neemt ook deel aan de rondetafelgesprekken op het ministerie. Van de Leur staat niet achter de insteek van dat onderzoek. 'Dat onafhankelijke onderzoek richt zich in mijn ogen op het verkeerde onderdeel', vertelt de oud-turnster. 'Het richt zich met name op het constateren van grensoverschrijdend gedrag. Dat is veel te licht. Natuurlijk is het een serieuze zaak en verschrikkelijk dat het gebeurt, maar je moet het veel breder trekken. Er komt geen dader uit dit onderzoek, er is geen schuldvraag en er is niemand die verantwoordelijk is.'

Van de Leur hoopt dat de petitie daar verandering in brengt. 'Wat wij willen bereiken met de petitie is dat er ook een justitieel onderzoek komt waarin de schuldigen worden aangewezen. Zij moeten in mijn ogen ook gestraft worden, als dat nog mogelijk is tenminste in verband met verjaring.'

Emotioneel betrokken

Van de Leur beseft dat ze hard overkomt, maar dat heeft volgens haar ook te maken met het feit dat ze emotioneel betrokken is bij de zaak. In 2011 beschuldigde ze samen met een aantal clubgenoten van het Zoetermeerse Pro Patria in het blad 'Helden' haar toenmalige trainer Frank Louter van mishandeling. De bond trof in 2016 een schikking met de coach.

'We zijn er echt niet op uit om coaches individueel aan de hoogste boom te hangen. Al besef ik ook dat de turnsters die het slachtoffer zijn geworden, het liefst hun toenmalige trainers willen pakken. Maar we moeten kijken naar het grotere geheel, naar de verantwoordelijke voor deze misstanden en dat is naar mijn mening de KNGU.'

