Verdachte wurgmoord spreekt voor het eerst in rechtbank: 'Ik heb het echt niet gedaan'

Het was ook meteen het enige wat hij zei op de tussentijdse zitting. Eerder was er al een zitting over de wurgmoord, maar door de coronacrisis kon D. niet aanwezig zijn. Bij politie en justitie had hij al ontkend verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn echtgenote.

De vrouw was afkomstig uit Egypte. Ze verbleef al geruime tijd met haar man, die uit Soedan komt, in Nederland. Ze hebben drie kinderen. Agenten vonden de vrouw eind mei onder verdachte omstandigheden in haar woning en hielden Ismail D. aan. Hij had een woning in Nieuwkoop, maar zou nog wel bij zijn vrouw zijn geweest.

Zussen

Het zal nog zeker tot begin 2021 duren voordat de wurgmoord door de rechter inhoudelijk behandeld kan worden. Het onderzoek van politie en justitie is nog volop bezig.

De advocate van Ismail D wil dat zussen van de vrouw, die nog in Egypte wonen, ondervraagd gaan worden. Ze kunnen misschien vertellen of het slachtoffer een andere relatie had. Door de coronacrisis is het echter nog niet mogelijk geweest de zussen te ondervragen.

Wurgsporen

Ook wil de advocate van Ismail D. dat er onderzoek komt naar de wurgsporen in de nek. Daaruit zou dan blijken dat de Soedanese man de wurgmoord niet gepleegd kan hebben. De officier van justitie verklaarde maandag dat het onmogelijk is om vast te stellen welke handen bij een wurgspoor horen. 'Zo werkt het niet in forensisch onderzoek', zei ze. Op aandringen van de rechtbank, laat de officier toch nader onderzoek doen naar de wurgsporen.

Verder wachten politie en justitie nog op informatie uit de Verenigde Staten, van het bedrijf Google. Ismail D. wordt ook nog opgenomen in het Pieter Baan Centrum, waar wordt gekeken of hij lijdt aan een psychische stoornis. Op 18 januari is er een nieuwe tussentijdse zitting, maar dan wordt de wurgmoord nog steeds niet inhoudelijk behandeld.