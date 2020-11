Avifauna in winter dicht voor betalende bezoekers: 'Niet de gebruikelijke kwaliteit'

Avifauna gaat deze winter dicht voor betalende bezoekers. Alleen mensen met een abonnement of hotelgasten kunnen de komende maanden nog een rondje door het vogelpark in Alphen aan den Rijn maken. 'Door corona en de vogelgriep vinden we de kwaliteit van het park onvoldoende', vertelt een woordvoerder van het park.

Avifauna schaalt jaarlijks de activiteiten in de winter af, maar gaat dit jaar nog een stap verder. 'We stoppen elk jaar al met de vogeldemonstraties en de attracties in de speeltuin gaan ook dicht', zo legt de woordvoerder uit. Komende winter krijgt het park ook nog te maken met de coronamaatregelen en de vogelgriep. 'Die is gelukkig niet bij ons, maar wel op andere plaatsen in Nederland. En daarom moeten we onze doorloopvolières ook nog sluiten van het ministerie.'

Door deze omstandigheden heeft het vogelpark besloten om komende winter helemaal geen kaarten te verkopen. 'Normaal bieden we kaarten in de winterperiode met vijftig procent korting aan, maar door deze extra regels vinden wij de kwaliteit die we onze gasten nog kunnen bieden onvoldoende. We zijn niet het park dat mensen van ons gewend zijn en daarom gaan we tot 1 april geen dagkaarten verkopen. Alleen mensen met een abonnement en onze hotelgasten kunnen straks nog een rondje door het park maken', vertelt de woordvoerder.

Lastige start

De aangepaste wintersluiting is voor Avifauna een nieuw hoofdstuk in een bijzonder jaar. 'We hadden in de zomer natuurlijk een lastige start, want we moesten de eerste weken dicht blijven. Maar in de zomermaanden ging het gelukkig redelijk', vertelt de woordvoerder. 'Mensen wisten ons te vinden en durfden het ook aan om naar het park te komen. Natuurlijk hebben we niet het jaar gehad wat we de voorgaande jaren hebben gehad, maar binnen wat mogelijk was is het zomerseizoen voor ons wel geslaagd.'

