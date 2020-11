Huismus als laatste redmiddel tegen nieuwbouw

De bewoners hebben een brief aan de gemeente gestuurd waarin ze vragen om opheldering over de omgang van de gemeente met huismussen op het bouwterrein. Op de grond stond tot recent woonzorgcentrum Munnekeweij, omringd door bomen en struiken. Volgens de bewoners is niet goed onderzocht of er huismussen in het gebouw en het groen zaten. Ook betwijfelen ze of er een kapvergunning was voor het groen.

Ze eisen dat alle werkzaamheden worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid is over het lot van de vogels. Ook willen ze weten of wel is onderzocht of en hoeveel huismussen er zaten. Zo niet dan had de bomenkap mogelijk niet mogen gebeuren. Op het terrein zijn nog twee bomen over, de rest ligt als een enorme stapel houtsnippers op de plek waar het tehuis stond.

Raad van State

De gemeente Noordwijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van 45 sociale huurwoningen op de plek van het gesloopte tehuis. Daar zou ook plaats zijn voor statushouders. De overburen van de huurwoningen vinden de bebouwing te massaal. Ook vinden ze dat er te veel parkeerplaatsen komen en te weinig groen. Ze vrezen waardeverlies van hun twee-onder-één-kap-huizen.

De bewoners hebben tot bij de Raad van State geprobeerd de nieuwbouw tegen te houden, maar hebben alle procedures verloren. De gemeente gaat er vanuit dat de woningen volgend jaar gebouwd worden.