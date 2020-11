Vleermuizen vertragen dijkverzwaring Pijnacker-Nootdorp

December vorig jaar werd ontdekt dat de dijk instabiel was. Daarop werd het fietspad dat eroverheen loopt direct afgesloten. Sindsdien geldt voor fietsers en voetgangers een omleiding, maar er is nog niet gewerkt aan het verstevigen van de 'kade', zoals het Hoogheemraadschap het noemt. Om de dijk te kunnen verstevigen moeten bomen worden gekapt, maar dat mag nu niet.

'Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het gebied en waarvoor ze de bomen gebruiken', schrijft het Hoogheemraadschap. Als blijkt dat ze er daadwerkelijk zitten, moet een speciale vergunning worden aangevraagd om te ze kappen.

Dijk blijft gevaarlijk

Ondertussen blijft de dijk instabiel en dus gesloten voor voetgangers en fietsers. De hekken die de dijk afsluiten worden geregeld opzij geschoven door mensen die er toch door willen. 'Dat is echt niet de bedoeling', zegt een woordvoerder. 'Niemand is erbij gebaat als de dijk doorbreekt, dus je moet er gewoon niet op gaan lopen of fietsen.'

De start van de werkzaamheden stond voor deze maand gepland. Wanneer er nu begonnen kan worden, is niet duidelijk. 'Maar sinds de afsluiting is de dijk niet verder verschoven of instabieler geworden', zegt de woordvoerder.