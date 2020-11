Wethouder wil haast met helmplicht snorfietsers: 'Minister maakt vraagstuk onnodig ingewikkeld'

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen moet haast maken met de invoer van een landelijke helmplicht voor snorfietsers. Zo kan veel onnodig, ernstig (hersen)letsel worden voorkomen en wordt de verkeersveiligheid vergroot. Dat schrijven de verkeerswethouders van de vier grootste gemeenten van het land, onder wie Robert van Asten van Den Haag, dinsdag in een opinieartikel in De Telegraaf.

De wethouders - naast Van Asten gaat het om Sharon Dijksma (Amsterdam), Judith Bokhove (Rotterdam) en Lot van Hooijdonk (Utrecht) - reageren hiermee op het nieuws van afgelopen week dat de minister pas in het voorjaar van 2021 een voorstel voor invoering van deze maatregel naar de Tweede Kamer wil sturen. Volgens de vier is het echter goed mogelijk het voorstel nog voor het einde van het jaar te sturen, zoals ook de Tweede Kamer van de minister vraagt.

Die haast is geboden aangezien keer op keer blijkt dat snorfietsers erg kwetsbaar zijn in het verkeer. Jaarlijks overlijden tientallen van hen aan de gevolgen van een ongeluk, zo schreven 130 artsen in 2019 al in een brandbrief aan de minister. Wie een ongeluk met een snorfiets, zonder helm overleeft, heeft vaak veel (hoofd- en hersen)letsel. De gevolgen daarvan zijn niet zelden levenslang.

'Ze maakt het vraagstuk onnodig ingewikkeld'

De wethouders hameren erop dat met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers Amsterdam heeft laten zien dat de maatregel goed uitvoerbaar is. In de praktijk is in de hoofdstad al aangetoond dat de helmplicht letsel voorkomt en daarmee veel onnodig leed.

Toch maakt de minister geen haast. 'Ze maakt het vraagstuk onnodig ingewikkeld door het te verbreden naar allerlei nieuwe, snelle, elektrische vervoersmiddelen en verzandt in discussies over soorten helmen’, stellen de wethouders in het artikel.

Slechtste jongetje van de klas

Volgens de vier is het aarzelende optreden van de minister met betrekking tot invoering van de helmplicht niet uit te leggen. 'Niet aan nabestaanden van slachtoffers, niet aan de talloze artsenorganisaties die al jaren pleiten voor de helmplicht omdat zij de grote gevolgen van deze ongelukken dikwijls met eigen ogen zien, en niet aan de onderzoekers die zich al jaren in de materie hebben verdiept.'

Het is volgens de vier wethouders niet voor niets dat al in heel Europa een helmplicht geldt voor vergelijkbare gemotoriseerde tweewielers. Nederland zou op dit vlak het slechtste jongetje van de klas. zijn. 'Natuurlijk lost een helmplicht niet in een keer het hele probleem op. Maar we mogen van de minister verwachten dat zij het maximale doet om de verkeersveiligheid te vergroten en leed dat te voorkomen is, te voorkomen. En anders dan bij veel andere problemen, is de oplossing voor dit vraagstuk bijzonder eenvoudig: stel het dragen van een simpele en betaalbare helm voor snorfietsers verplicht. En niet op de lange termijn, maar direct. Een eventuele uitbreiding naar andere voertuigen, kan altijd later nog.'