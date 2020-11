17-jarige automobilist maakt het bont in Leimuiden en Rijnsaterwoude

Een pas 17-jarige automobilist lapte maandag verschillende verkeersregels aan zijn laars in Leimuiden en Rijnsaterwoude. Agenten zagen op de Vriezenweg in Leimuiden dat de jongen een mobiele telefoon in zijn hand had terwijl hij autoreed en gingen daarom achter hem aan.

Daarop besloot de jonge automobilist bij de rotonde met de N207 rechtdoor te rijden en vervolgens linksaf te slaan naar de parallelweg van de N207, in de richting van Rijnsaterwoude.

Die weg is alleen toegankelijk voor landbouwvoertuigen en fietsers, maar daar trok de jongen zich niets van aan. Sterker nog, hij reed daar met een snelheid van ruim 120 kilometer per uur, terwijl er een maximumsnelheid geldt van 60 kilometer per uur.

2toDrive

Op de Kerkweg in Rijnsaterwoude dwongen agenten de bestuurder te stoppen. Daar zagen ze dat het ging om een 17-jarige jongen. 'Hij heeft wel een rijbewijs, in het kader van het zogenoemde 2toDrive, maar dan had er wel een begeleider naast hem moeten zitten', laat een agent weten. 'Dit was niet het geval.'

De jongen heeft voor alles wat hij fout deed een bekeuring gekregen. Daarnaast is het CBR ingelicht over zijn rijgedrag. 'Mogelijk legt het CBR hem nog een zogenoemde EMG (Educatieve Maatregel Gedrag) op, een verplichte cursus over rijgedrag.'

