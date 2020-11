Voorschoten tast in het duister over ingeleverde petitie op gemeentehuis

Op het gemeentehuis van Voorschoten is een petitie afgeleverd met ruim duizend handtekeningen. Alleen er is een probleem, het gemeentebestuur heeft geen idee van wie de petitie afkomstig is. Het enige aanknopingspunt is de titel van de petitie: 'Fietsen in het centrum mag, Voorschoten centrum bereikbaar.'

De petitie die door ruim duizend inwoners van Voorschoten werd ondertekend viel in oktober op de mat bij het gemeentehuis. Het gemeentebestuur zegt graag in contact te komen met de initiatiefnemer of de organisatie achter de petitie maar heeft geen idee wie dat moet zijn.

De gemeente heeft inmiddels een oproep geplaatst aan de initiatiefnemer om zich te melden. 'Want naast een naam, ontbreekt ook een toelichting op de petitie', aldus de oproep.

Fietsverbod in centrum punt van discussie

De titel van de petitie wijst op het centrum van Voorschoten, waar het sinds een jaar verboden is te fietsen in een van de winkelstraten in het centrum. In de Schoolstraat mag van maandag t/m zaterdag niet worden gefietst van 9.00 tot 18.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 21.00. Dit tot ergernis van veel inwoners. Ook politiek is er discussie over het fietsverbod.

Op dit moment houdt de gemeente een verkeersonderzoek in het centrum, waarbij ook tellingen worden gedaan naar het aantal voetgangers en fietsers in het centrum. Daarnaast wordt binnenkort een peiling gehouden onder inwoners. De resultaten uit het onderzoek vormen de onderbouwing voor eventuele aanpassingen van verkeersmaatregelen in het centrum. Wellicht dat de petitie daarom is ingediend.