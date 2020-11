Kale versteende vlakte in Rijswijk wordt aangepakt: 'Dit is nodig'

In de Bogaard is het oudste overdekte winkelcentrum van Nederland. Door de opkomst van het internetshoppen en de economische recessie nam het winkelaanbod hier de laatste jaren sterk af. Meer dan dertig procent van het winkelcentrum kwam leeg te staan, terwijl er in Rijswijk een grote vraag naar woningen is. Vandaar dat er een plan werd ontwikkeld om van het Bogaardgebied een levendig stadscentrum te maken.

Het Bogaardgebied in Rijswijk moet een levendig stadscentrum worden

Een groot, leeg plein met zand en modder op de stenen en waar de wind vrij spel heeft. Zo zag het Bogaardplein er de afgelopen tijd uit. 'Er is al jaren weinig aan hier', zegt wethouder Armand van de Laar in West Wordt Wakker op Radio West. 'Dat is precies de reden waarom we het hier gaan opknappen. Dit wordt een groen plein. Dat is onder meer goed voor het klimaat, maar ook voor het winkelcentrum. We maken hier een nieuw stadscentrum. Een derde van het winkelcentrum wordt nu levendig gebied met woningen, winkels en werk.'

Bereikbaarheid

De werkzaamheden aan het plein gaan zes maanden duren, maar de herinrichting van het hele gebied zal nog veel langer in beslag nemen. 'Er komen hier 2500 woningen bij', vertelt de wethouder. 'Dit is een heel groot project.'

'Maar we doen er alles aan om in die periode het winkelcentrum zo goed mogelijk bereikbaar te houden', benadrukt Eline Koekenberg van de winkeliersvereniging. 'Daarom wordt er gewerkt in fases, zodat de klant er zo min mogelijk last van heeft.'

Vooruitlopen op een trend

Volgens Koekenberg is dit winkelcentrum in Rijswijk het eerste in Nederland dat vierkante meters retail afstoot ten faveure van woningen. 'Ik denk dat dit nodig is', vertelt ze. 'Je kunt misschien wel zeggen dat wij vooruitlopen op een trend. We gaan van een regionaal stadscentrum naar een lokaal centrum om in te spelen op die trend. In de komst van de nieuwe woningen hier zien wij zo'n 5000 nieuwe klanten.'

