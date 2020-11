Insluiper in ouderencomplex steelt portemonnee van bewoner

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De verdachte is gefilmd terwijl hij op zondagavond 28 juni door de gangen loopt en verschillende kamers in gaat. Hij heeft daar snel de boel doorzocht en is weer vertrokken.

Het gaat om een donker getinte man van 25 à 26 jaar oud en 1,85 meter lang. Hij heeft een slank postuur, een ovaal gezicht en kleine ogen. Hij droeg een donkerblauw trainingspak en donkere schoenen, had een gouden oorbel in en een gouden ketting om. Verder had hij opvallend witte tanden en kort geblondeerd haar.

De verdachte | Beeld: Politie

De verdachte | Beeld: Politie

