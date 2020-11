Getuige maakt foto van verdachte mishandeling verkeersregelaar

Dankzij een getuige is er een duidelijke foto van een man die wordt verdacht van de mishandeling van een verkeersregelaar op Scheveningen. Tijdens een drukke stranddag wees die automobilisten erop dat er geen vrije parkeerplekken meer waren. Hij moest het bekopen met klappen en schoppen en is met een ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen.

Het is zondag 9 augustus tropisch warm en dat zorgt voor lange files op de wegen naar de kust. Twee verkeersregelaars hebben die dag dienst en leiden het verkeer op de rotonde van de Strandweg en de Vissershavenweg op Scheveningen in goede banen.

Rond 14.30 uur krijgt één van de verkeersregelaars problemen met de inzittenden van een grijze Volkswagen Golf met een Duits kenteken. De parkeerplekken zijn intussen vol en de auto blijft stilstaan op de rotonde. Zijn 26-jarige collega schiet hem te hulp en vraagt of ze door willen rijden, want er ontstaat file.

Geschopt en geslagen

De bestuurder wordt agressief en stapt boos uit. Meerdere mensen uit zijn gezelschap keren zich tegen de 26-jarige verkeersregelaar. Hij wordt geschopt en geslagen, onder andere met een ijzeren staaf. Daarmee wordt hij op zijn hoofd geraakt.

Omstanders grijpen in. Het lukt hen om het slachtoffer weg te krijgen van zijn belagers, die vervolgens wegrijden over de Vissershavenweg. De politie komt nog graag in contact met mensen die de mishandeling op de rotonde ook hebben gezien, om te horen wat zij precies hebben gezien en wie van de verdachten wat heeft gedaan.

Duits kenteken

Eén van de getuigen heeft een foto gemaakt van een verdachte. De grijze Volkswagen Golf waarin hij reed, had een Duits kenteken. Het is niet duidelijk of de man uit Duitsland komt, want de auto blijkt niet van hem te zijn. De politie hoopt dat iemand hem herkent. Hij zat met meerdere mensen in de auto.

Het slachtoffer is vooral gewond geraakt aan zijn hoofd. Hij heeft er een flinke hersenschudding aan overgehouden en is aangedaan over het feit dat hij gewoon zijn werk doet en hem dan zoiets overkomt.

