Vuurwerk ontploft in gezicht van 13-jarige tijdens water drinken

De politie is op zoek naar getuigen van een vuurwerkincident op de Delftselaan in Den Haag. Een jongen van 13 jaar dronk daar water uit een openbare kraan, toen er vlakbij zijn gezicht vuurwerk ontplofte. Hij heeft daarbij een aantal brandwonden opgelopen. Vermoedelijk is het vuurwerk gegooid door drie jongens die een stukje verderop stonden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 13-jarige jongen is op maandagavond 19 oktober rond 20.00 uur buiten met een aantal vrienden. Hij gaat wat water drinken uit de kraan van Dunea op de Delftselaan, ter hoogte van de Netscherstraat. Op dat moment staan er een stukje verderop drie jongens, maar daar zijn de vrienden niet mee bezig.

Op het moment dat de jongen water drinkt, roepen zijn vrienden 'ren, ren, ren'. Zij rennen weg, maar de 13-jarige denkt dat ze een grap maken en wil verder drinken. Op het moment dat hij weer voorover buigt richting de kraan, ontploft er een stuk vuurwerk vlakbij hem. Hij hoort een harde knal en ziet rood/blauw licht op hem afkomen. Daarna ziet hij niks meer.

Brandwonden

Eén van de vrienden gooit meteen water over het gezicht van de jongen en ze nemen hem mee naar huis. Hij is gelijk naar het ziekenhuis gebracht. De oogspecialist vertelt dat hij geluk heeft gehad wat zijn oog betreft, maar hij wordt nog wel behandeld aan wat brandwonden.

Het is de vraag of het een gerichte actie was, of een ongeluk. Daarom komt de recherche graag in contact met de drie jongens die het afstaken. Ze stonden op de Delftselaan, ter hoogte van de Netscherstraat en zijn daarna weggerend richting de Ruijsdaelstraat.

Summiere signalementen

De drie jongens zijn een jaar of 17. Ze zijn alle drie verschillend wat lengte betreft. Er was een wat kleinere jongen, een middelgrote en de langste was ongeveer 1,70 meter. De kleinste was ongeveer 1,55 meter en droeg een jas van het merk Napapijri. Verder waren ze voornamelijk in het zwart gekleed.

Het zou kunnen zijn dat de jongens vaker vuurwerk afsteken in de omgeving, want er worden daar wel vaker knallen gehoord. Als u denkt te weten om wie het gaat, of als u ze heeft gezien die maandagavond 19 oktober, neem dan contact op met de politie.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem