Amerikaanse verkiezingen ook 'hot' in regio: 'Grootste politieke show op aarde'

Hoe dat komt dat de verkiezingen zo leven, ook hier in de regio? 'Het is belangrijk voor ons, want Amerika is op het wereldtoneel heel belangrijk, dat is het sociaalwenselijke antwoord dat je hoort te geven. Maar wat natuurlijk een enorme rol speelt, is dat het de grootste politieke show op aarde is.' Dat zegt Adriaan Andringa, Amerika-deskundige en D66-fractievoorzitter in de gemeente Voorschoten.

'Er gaat bijna 17 miljard dollar om in de Amerikaanse verkiezingen dit jaar. Dat maakt het bijna tot entertainment. Dat is niet per se goed, maar het speelt wel mee waarom wij het hier zo interessant vinden', zegt Andringa bij West Wordt Wakker op Radio West.

Studenten vannacht aan buis gekluisterd

Hij krijgt daarin bijval van een aantal Leidse studenten waarvan er een aantal komende nacht aan de buis gekluisterd zullen zitten. 'Ik ga het zeker volgen', zegt een student op de Breestraat bij Muijs in de Middag op Radio West. 'Het is interessant en leuk omdat politiek in Amerika entertainment is. Daarnaast is het interessant wat er op het wereldtoneel gebeurt.'

Deze Leidse student blijft waarschijnlijk de hele nacht op | Foto: Omroep West

Op diezelfde Breestraat wordt in één oogwenk ook duidelijk dat de Amerikaanse verkiezingen leven. Aan de sociëteit van studentenvereniging Minerva hangen aan weerszijden van de Nederlandse vlag deze dagen ook twee Amerikaanse vlaggen. Daarnaast hield Minerva maandag al een online symposium over de verkiezingsdag in de VS.

De sociëteit van Minerva aan de Breestraat | Foto: Omroep West

Hamburgers en beerpong

'Wij gaan het absoluut volgen', zeggen twee studenten in een studentencomplex aan de Klikspaanweg in Leiden volmondig. 'We gaan de hele nacht kijken, waarschijnlijk tot 6.00 uur morgenochtend. De kans dat er dan nog geen uitslag is, nemen dan maar voor lief', zegt een vrouwelijke studente.

'We zetten CNN aan, gaan hamburgers eten en spelen natuurlijk een potje beerpong met de traditionele Amerikaanse red cups', vult haar mannelijke huisgenoot aan.

Ziggo stelt werkzaamheden uit vanwege verkiezingen

Dat de verkiezingen in de regio leven, blijkt ook uit het feit dat Ziggo flink wat boze berichten binnen kreeg toen het bekend maakte aankomende nacht onderhoud te willen plegen. Van 1.00 tot 4.30 uur zou tv kijken, internet gebruiken of bellen niet mogelijk zijn. Precies op het moment dat de verkiezingen in de Verenigde Staten in volle gang zijn. 'Ook wij hebben een boos mailtje gestuurd', zegt de student.

Tot blijdschap van velen zijn de werkzaamheden van Ziggo een nachtje verplaatst | Foto: Omroep West

En dat had effect. Ziggo heeft per brief aan inwoners laten weten de werkzaamheden een nachtje uit te stellen vanwege de Amerikaanse verkiezingen. 'Het was een vergissing in onze planning en we betreuren deze verwarring. Deze nacht zijn de Amerikaanse verkiezingen en onze inzet is dat iedereen die dat wil, de verkiezingen kan volgen', schrijft Ziggo in de brief.

Geen Who's the President-ontbijt, wel spanning

In Wassenaar zal de Amerikaanse Roberta Enschede de komende nacht weinig uurtjes slaap pakken. Ook zij volgt de verkiezingen als voormalig inwoner van de VS op de voet. Sinds 1980 is ze ook organisator van het Who's the President?-ontbijt dat iedere vier jaar bij de Amerikaanse verkiezingen wordt gehouden in het Kurhaus in Scheveningen.

Door de coronamaatregelen gaat dat dit jaar niet door, maar de spanning bij Enschede is er niet minder om. 'De hele avond blijf ik wakker', vertelt ze bij West Wordt Wakker op Radio West. 'Morgenochtend om 5.00 uur ga ik naar een vriendin en daar kijken we met een klein groepje verder tot het afgelopen is.'

Spannende marathon

Het belooft een spannende en misschien wel lange nacht te worden. 'De kans dat er morgenochtend vroeg al een definitieve uitslag ligt, is niet zo groot', weet Andringa. 'Deze verkiezingsdag lijkt meer een marathon dan een sprint te worden. Er worden veel stemmen per post uitgebracht, dus dat kan nog wel even duren.'

Volgens de D66-fractievoorzitter en Amerikadeskundige kan het alle kanten op gaan wie er wint. 'Ik zou het oprecht niet weten', zegt Andringa. Ook de studenten vinden het moeilijk om één kandidaat als favoriet aan te noemen. De twee studenten aan de Klikspaanweg denken dat Trump uiteindelijk aan het langste eind trekt, 'maar in Amerika weet je het nooit'.

De stembureaus in de VS sluiten vanwege de verschillende tijdzones niet allemaal tegelijk. De eerste stembureaus sluiten om middernacht Nederlandse tijd, de laatste om 06.00 uur morgenochtend (in Alaska). Het kan echter dagen duren voordat alle stemmen zijn geteld. Doorgaans is de ochtend na de verkiezingsdag al duidelijk wie er heeft gewonnen, maar dit keer bestaat er dus de kans dat er ook dan nog geen duidelijke winnaar is.

