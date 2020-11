Hagenaar verdacht van seks met minderjarige Celine, ook kinderporno gevonden

Het meisje uit het Brabantse Berghem was sinds vrijdag 23 oktober vermist. Op woensdag werd er een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing. Volgens de politie was ze mogelijk in levensgevaar en in ' zorgwekkend gezelschap' . Ze zou vrijdag 23 oktober rond 17.30 uur door een onbekende man vlakbij haar woning in Berghem zijn opgepikt en vervolgens zijn weggereden in een geelgroene Kia Picanto. Sindsdien werd Celine niet meer gezien en was er geen contact meer met haar.

Woensdagavond werd het meisje samen met de 31-jarige Hagenaar gevonden een in huis in de Piet Heinstraat in Den Haag. De Brabantse werd ongedeerd gevonden. De man werd aangehouden.

LEES OOK: Buurt geschokt na vondst vermiste Celine in Haagse Piet Heinstraat: 'Ik had dit nooit verwacht'