De Mos roept op tot 'volwassen debat' na politieke crisis over omstreden PVV-motie

Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met het op de spits drijven van het debat over de groei van Den Haag. Een paar weken geleden ontstond er een coalitiecrisis omdat collegepartij VVD mee stemde met een volgens sommige partijen 'racistische' PVV-motie over de groei van de stad. Door deze woorden te gebruiken slaat het debat dood, vindt De Mos. Woensdag dient hij een motie in om alsnog een 'constructief' debat te openen over de groeiende stad.

De vlam sloeg begin oktober in de pan in de Haagse coalitie. Tijdens een debat over de woningcrisis in de stad steunde de VVD samen met oppositiepartijen Hart voor Den Haag en de Partij voor de Toekomst een motie van de PVV waarin staat dat de woningnood komt 'door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen'. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel worden gemaakt van beleid.

De motie kreeg geen meerderheid, maar coalitiegenoten D66, PvdA en GroenLinks reageerden na de raadsvergadering op de sociale media furieus en noemden de motie 'drek', 'openlijk racistisch' en 'op alle fronten fout'. Ook een deel van de oppositie, de jongerenafdeling van de VVD en landelijke partijen uitten forse kritiek. De VVD erkende een dag later dat de partij 'niet enthousiast' was over de woordkeus in de motie, maar stemde er voor vanwege de zorgen die de VVD heeft over de groei van de stad.

Gemiste kans

Een paar weken later probeert de grootste partij in de Haagse gemeenteraad de redelijkheid terug te brengen in het debat. 'In plaats van te struikelen over woorden wens ik iedereen wat weerbaarheid toe zodat we kunnen debatteren over een serieus probleem; de gevolgen van de bevolkingsgroei', zegt fractievoorzitter Richard de Mos. 'Helaas zorgt de polarisatie er alleen maar voor dat het debat direct wordt doodgeslagen. Een gemiste kans, want of we het nu leuk vinden of niet, de gevolgen van de bevolkingsgroei is een onderwerp dat we moeten oppakken.'

Achteraf zegt De Mos dat ook hij niet enthousiast was over de woordkeus in de PVV-motie. 'Ik zou andere woorden gebruiken, maar het ging mij om het verzoek in de motie. Daarom hebben wij hem gesteund. Wij willen dat er een debat wordt gevoerd over de groei van de stad. Als deze stad blijft groeien, dan loopt het namelijk vast. En natuurlijk: woorden doen er toe. Daarom had ik die bewuste avond graag een debat gevoerd in de gemeenteraad, zodat wij ons standpunt konden uitleggen. Nu ontplofte de discussie op de sociale media.'

Toestroom migranten

Ook al staat De Mos niet geheel achter de woordkeus in de motie, hij ziet wel een groeiend probleem ontstaan door de toestroom van migranten. 'Het is een feit dat veel migranten die naar ons land toe komen kansarm zijn door oorlogstrauma's of omdat ze laaggeletterd zijn', zegt hij. 'Daar moeten we op een normale manier een discussie over voeren, los van bijvoorbeeld religieuze achtergronden. Ik snap heel goed dat mensen vluchten en een plek zoeken, maar ons absorptievermogen is bereikt.'

Hart voor Den Haag dient woensdag bij de begrotingsbehandeling een motie in om de bevolkingsgroei en de gevolgen daarvan in beleid te gieten. De Mos: 'De maatschappelijke problemen groeien, ook voor Achmed en Fatima. Het is een verwijtbaar gebrek aan daadkracht om daar geen beleid op te maken. Laten we daarom stoppen met het alsmaar trekken van de racisme- en discriminatiekaart en een open, constructief debat met elkaar voeren.'