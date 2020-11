Negen Hagenaars en Zoetermeerse aangehouden in onderzoek naar drugshandel

In Den Haag en Zoetermeer zijn dinsdagochtend bij een onderzoek naar drugshandel negen mannen en vrouw aangehouden. Negen woningen werden doorzocht vanwege het onderzoek. Dat meldt de politie. In vijf van de negen panden werden harddrugs, contant geld en diverse luxe goederen gevonden en in beslag genomen.

De politie kwam de verdachten op het spoor na aanwijzingen van drugshandel, waarna een onderzoek werd gestart. Dit leidde naar de actie die dinsdagochtend in Zoetermeer en Den Haag plaatsvond. In totaal werden negen woningen doorzocht, één in Zoetermeer en acht in Den Haag. Een van de panden in Den Haag bleek een spookwoning te zijn. Dat is een woning die illegaal wordt bewoond. Bij de doorzoekingen werden ook speurhonden ingezet.

De verdachten zijn negen mannen uit Den Haag tussen 16 en 49 jaar en een vrouw uit Zoetermeer van 30 jaar. Ze zijn aangehouden op verdenking van drugshandel.

Drugs, geld en meubels in beslag genomen

Bij vier woningen werden harddrugs - cocaïne en heroïne - en contant geld in diverse hoeveelheden in beslag genomen. In een vijfde huis werden bijna alle meubels en andere goederen in beslag genomen, omdat ze recent waren gekocht met vermoedelijk crimineel verkregen geld. Ook zijn drie personenauto's en een bromfiets ingenomen.

De hoofdverdachten worden vrijdag 6 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.

