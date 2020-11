Extra coronamaatregelen: musea, theaters en pretparken zeker twee weken dicht

Volgens premier Rutte is er alle aanleiding om met extra maatregelen te komen. 'Als we op dit moment nuchter naar de cijfers kijken, is het beeld als volgt: het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg. De besmettingscijfers moeten sneller naar beneden.' De maatregelen gaan woensdagavond om 22.00 uur in.

Naast de sluitingen om het aantal contactmomenten en reisbewegingen omlaag te krijgen, mogen er ook maar twee mensen bij elkaar buiten zijn. Nu is dat nog vier. Voor binnen geldt het dringende advies om per dag maximaal twee gasten te ontvangen. De aanscherpingen gelden in ieder geval twee weken. Daarna is de 'gedeeltelijke lockdown' zoals we die nu hebben weer van kracht. Die gaat zeker door tot half december.

Avondklok

Op sommige plekken overweegt het kabinet ook een avondklok. Volgens Rutte gaat het dan om de zwaarst getroffen regio's waar de besmettingscijfers maar niet omlaag gaan. Ook verdere sluiting van winkels en het sluiten van middelbare scholen wordt overwogen. Verder roepen Rutte en De Jonge op om tot half januari niet op vakantie te gaan naar het buitenland.

'Het leven wordt de komende twee weken nog wat ingewikkelder', waarschuwde de premier. 'Vooral voor mensen die worstelen met eenzaamheid, depressieve gevoelens of een kwetsbare gezondheid.' Hij roept daarom iedereen op juist de komende tijd extra op elkaar te letten. 'Een beetje aandacht en interesse kan veel betekenen.'