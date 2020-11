Sportclubs worstelen met verscherping coronaregels: 'We zullen nog creatiever moeten zijn'

'We zullen de regels nog even goed op ons in moeten laten werken, maar uiteindelijk zullen we wel weer een oplossing vinden', vertelt trainer Kees Zethof van voetbalverenging Noordwijk. 'Nadat we de vorige keer hoorden dat we geen wedstrijden mochten spelen hebben we iedereen een paar dagen vrijaf gegeven en de spelers zelf mee laten denken over de invulling van het programma.'

Voor Zethof is het vooral belangrijk dat de spelers van de Tweede Divisionist weten waar ze aan toe zijn. 'Alles valt en en staat met het perspectief wat we hebben', legt hij uit. 'We zien dit niet als een zomerstop en we snappen dat we bezig moeten blijven, maar iedereen snakt naar een richtpunt. Ik snap dat niemand dat nu nog echt kan geven, dus tot die tijd moeten we creatief blijven. Daar zijn we als mensheid goed in, dus ik verwacht dat we er ook in slagen om in tweetallen te kunnen blijven trainen.'

Competitieve element

Ook bij korfbalvereniging De Meervogels uit Zoetermeer blijven ze optimistisch dat ze ondanks de verscherping van de maatregelen kunnen blijven trainen. 'Er zullen nog wel trainingsvormen beschikbaar blijven, maar vooral het competitieve element zal minder worden. Trainingen die voorheen vooral geschikt waren om af en toe een keer te doen zullen nu het hoofdbestanddeel van elke training worden. Nu mogen we met de senioren nog in clusters trainen, dat zal nog wel lastiger worden met de nieuwe maatregelen', legt persvoorlichter Eric Plugge uit.

Plugge vreest dat de animo om te trainen minder zal worden door de verscherpte maatregelen. 'Spelers moeten tijdens de training onderling de anderhalve meter afstand houden. Steeds minder teams willen nog trainen omdat het competitie-element ontbreekt. We krijgen steeds vaker de vraag van onze leden waar ze het nu eigenlijk voor doen op de training.'

Sportscholen

Sportscholen mogen wel openblijven, maar groepslessen mogen niet door gaan. 'We zijn natuurlijk heel blij dat we door mogen gaan', vertelt Jan-Willem van Stuijvenbergen van Fitness & Health Club in Delft. 'Sporten is zo belangrijk, dus goed dat het kabinet dat ook vindt. Tijdens de eerste lockdown was het nog mooi weer en konden mensen buiten gaan sporten, maar als ze in de storm naar buiten moeten om te sporten dan komt iedereen echt in opstand.'

De Delftse sportschool biedt veel groepslessen. Dat ze daar mee moeten stoppen is wel een flinke tegenvaller voor Van Stuijvenbergen. 'We hebben het juist voor deze lessen zo goed geregeld. Mensen komen door de voordeur naar binnen en gaan er door de nooduitgang uit. Dus mensen komen nooit met elkaar in contact. Dus het is jammer dat het niet door kan gaan. Maar als het maar voor twee weken is dan is dat nog wel te overzien, maar als dat langer gaat worden, dan gaat ons dat mogelijk leden kosten. Want we hebben veel mensen die alleen maar lid zijn voor de groepslessen.'

LEES OOK: Sportclubs worstelen met corona: 'Politieagent zijn, dat willen we voorkomen'