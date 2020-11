Vuurwerkhandelaar over mogelijk verbod: 'Er is nog nooit al zoveel verkocht'

Vuurwerkhandelaren in onze regio zijn niet blij met een mogelijk algeheel vuurwerkverbod dit jaar. Marcel Koene, vuurwerkhandelaar uit Naaldwijk: 'De besmettingen lopen juist terug. Waarom gaan we twee maanden van tevoren hier al een besluit over nemen? Er wordt juist meer verkocht dan ooit.'

Tonnen aan vuurwerk heeft vuurwerkhandelaar Marcel Koene opgeslagen in zijn vuurwerkbunker van tuincentrum Carlton in Naaldwijk. 'Hier zouden we dan allemaal mee blijven zitten', vertelt hij, terwijl hij langs de volle dozen en pakketten met fonteinen, sterretjes en sierpijlen loopt. De vuurwerkhandelaar heeft dubbele gevoelens bij het mogelijke vuurwerkverbod. 'Natuurlijk, als blijkt dat de besmettingen oplopen en we naar een lockdown toegaan, dan snap ik dat het niet kan. Maar ze zitten nu nog twee maanden van tevoren?'

De reden dat het veiligheidsberaad voor een vuurwerkverbod pleit, is dat vuurwerk en vuurwerkslachtoffers mogelijk een nog grotere druk op de handhaving en ziekenhuizen leggen. 'Juist door een verbod, gaan mensen illegaal vuurwerk aanschaffen, en dat is veel zwaarder en gevaarlijker. Ik denk juist dat er dan alleen maar meer slachtoffers ontstaan.'

Eerste hulp

Want de vuurwerkhandelaar heeft het afgelopen jaar er juist alles aangedaan om zijn vuurwerkhandel voor veilig mogelijk te maken. 'Alle vuurpijlen en knallen moesten eruit. Ik verwacht dat er nu met ons vuurwerk, misschien 100 tot 150 mensen op de eerste hulp belanden, en die komen niet eens op de ic's. En als ik daar naar kijk, dan snap ik het vuurwerkverbod niet.'

Over twee weken zal de Tweede Kamer een besluit nemen over een definitief vuurwerkverbod dit jaar. Volgens Koene willen heel veel mensen juist knallend dit jaar uitgaan. 'Ze willen 2020 vergeten. We zien het in onze vuurwerkwebshop, er is nog nooit al zoveel verkocht dan andere jaren. Mensen willen echt iets doen.'

