Surfschool brengt gedenkboek uit over surfdrama Scheveningen: 'Vonden dat dit er moest komen'

Inmiddels is het bijna een half jaar geleden dat het surfdrama plaatsvond, maar Hans van den Broek van The Shore denkt nog regelmatig terug aan de gitzwarte dag. 'Ik denk wel dat ik het een plekje heb kunnen geven, vooral omdat we de eerste dagen na het ongeval er dagelijks mee bezig zijn geweest. Maar toch word je er nog steeds weleens door verrast', vertelt hij. 'We surfen natuurlijk veel, dus er zijn weleens bepaalde momenten in de zee of op het strand dat het je toch opeens weer overvalt.'

Vijf witte haringen voor de omgekomen surfers | Foto: John van der Tol

In de dagen na het surfdrama werden er ontzettend veel foto's en gedichten gedeeld op de sociale media, wat The Shore op het idee bracht om er een boek van te maken. 'Er ontstonden zoveel reacties en emoties uit het hele land en soms zelfs daarbuiten', blikt Van den Broek terug. 'We merkten dat op een Facebookpagina dat aan het ongeluk was gewijd wat gedichten ontstonden. Toen dachten we dat het cool zou zijn om daar iets mee te doen. Het zou zo zonde zijn als die gedichten als een soort losse flodders op die Facebookpagina blijven staan.'

Een koffietafelboekje

'We zijn fotografen en vormgevers gaan benaderen en toen hebben we dit boekje samengesteld', vertelt van den Broek. 'We wilden dat het een soort tijdloos document zou worden. Ook voor de mensen die niks weten van 11 mei. Dat het een soort koffietafelboekje zou worden dat je gewoon op kan pakken en door kan bladeren, waarbij je je kan verbazen over de mooie foto's en gedichten die erin staan. Maar als je wel wat weet over 11 mei is het ook wel heel duidelijk gelinkt aan die gebeurtenis.'

Het boek is volgens Van den Broek niet gemaakt om geld aan te verdienen. 'We bieden het daarom ook niet echt te koop aan. We vonden gewoon dat het boekje er moest komen. We willen het in ieder geval voor iedereen toegankelijk maken', legt hij uit. 'Dus iedereen kan het boek bestellen op de website van The Shore. Je kan kiezen om niks te betalen, maar je kan ook iets doneren, zoveel als je wilt. Natuurlijk hopen we uiteindelijk uit de kosten te komen, maar als dat niet zo is, dan is dat geen drama, want we vonden dat dit er moest komen voor de jongens, voor de mensen die eraan zijn verbonden en vooral ook voor de zee. Als we wel uit de kosten komen, dan gaat het overige geld naar het KNRM, want die hebben die avond laten zien wat ze waard zijn voor onze zee.'

Tachtig pagina's

Het gedenkboek bestaat uit tachtig pagina's vol foto's, illustraties en gedichten over een gitzwarte dag voor Scheveningen. Lees hier één van de gedichten die je terugvindt in het boek.

Wachtend op de golven, ver voorbij verdriet.

Onmacht is de ergste, uitkijkend over alles wat niemand ziet.

De zee heeft me misleid vandaag, toch wil ik haar geloven.

Ze is de onschuld en de wolf, de prooi en het beroven.

Ze geeft leven en beneveld, ze is het onderste van boven.

Ik haat haar en ik liefde haar, van het westen tot het oosten.

En zelfs in al mijn tegenstrijd, kan enkel zij mij troosten.

LEES OOK: Dit zijn de slachtoffers van het drama van Scheveningen, vijf mannen die zó hielden van de zee