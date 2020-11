Haagse raad wil Crossing Border en dansinstellingen redden

Dutch Don't Dance Division, Lonneke van Leth Dans en Crossing Border zijn de instellingen die het meest gaan profiteren van de operatie waarbij een flinke meerderheid in de Haagse gemeenteraad toch geld naar kleinere en middelgrote culturele organisaties wil laten gaan. Dat blijkt uit het meest recente voorstel van PvdA en VVD dat dinsdagmiddag onder de fracties in de raad is verspreid.

In totaal willen de partijen bijna een miljoen euro aan instellingen geven die anders de komende vier jaar minder of helemaal geen subsidie meer van de gemeente zouden krijgen. In het voorstel staat dat Dutch Don't Dance Division twee ton moet gaan krijgen, Lonneke van Leth Dans 150.000 euro en Crossing Border 120.000 euro. In totaal moeten achttien instellingen (meer) geld gaan krijgen. Daaronder ook Theater Branoul, Loos, het Popdistrict, TodaysArt en The Grey Space in the Middle.

Volgens de partijen zou het voor veel inwoners van Den Haag 'een groot gemis' zijn als een deel van de kunstinstellingen verdwijnt. PvdA-raadslid Bülent Aydin en VVD-raadslid Det Regts schrijven in het amendement dat de instellingen 'van essentieel belang voor de culturele infrastructuur van Den Haag zijn, omdat zij voor nieuw talent een springplank vormen binnen het zogenoemde ecosysteem van de Haagse kunst en cultuur, waaruit dit talent zich kan ontwikkelen'.

Belangrijke functie

Volgens de raadsleden kunnen de grotere instellingen daarvan weer profiteren. 'Tenslotte hebben deze kleinere en middelgrote instellingen een toegankelijk karakter en hebben ze een belangrijke functie om inwoners van Den Haag, die niet zo snel grote instellingen zullen bezoeken, kennis te laten maken met kunst en cultuur.'

PvdA en VVD hebben inmiddels flinke steun voor hun plannen: Hart voor Den Haag, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij door de Dieren, SP, NIDA en Groep Hoijnck van Papendrecht steunen het. Betrouwbare bronnen in het stadhuis melden dat de gang van zaken tot spanningen leidt binnen de coalitie. Wethouder Robert van Asten (D66) is niet blij met het sleutelen van de partijen aan het voorstel dat onder zijn regie tot stand is gekomen.

Amare

De miljoen euro voor de kleinere instellingen moet volgens de partijen worden opgebracht door een kleine korting (anderhalf procent) op de budgetten van de grootste instellingen. Daarbij gaat het om dans- en muziekcentrum Amare, het Residentie Orkest Den Haag, Het Nationale Theater, Korzo, Nederlands Dans Theater, Kunstmuseum, Haags Historisch Museum en Museon. De partijen vinden het 'redelijk' om dit van 'een zeer kleine bijdrage' te vragen 'om het culturele aanbod breed, innovatief en divers te houden'.

Die korting levert 573.147 er op. Dan blijft er nog vier ton over. Dat moet komen uit een noodpotje voor kunst- en cultuur waarvan de wethouder zelf al eerder zei dat hij dat ter beschikking wil stellen. De partijen: 'Hiermee wordt de verschraling van het culturele aanbod tegengegaan en kan een aantal belangrijke instellingen met een maatschappelijke betekenis voor de stad blijven bestaan. Zo houden we de culturele sector in Den Haag levendig, sterk en divers.'

Discussie

Het voorstel van de partijen volgt na een maandenlange discussie over de subsidie van de gemeente Den Haag voor de culturele instellingen in de stad. Eind april werd duidelijk dat een adviescommissie voorstelde een aantal gerenommeerde instellingen met ingang van 2021 geen geld te geven. Een aantal partijen in de raad, onder aanvoering van PvdA en VVD, liet al snel weten dat advies niet te willen volgen. Zij vrezen dat van de nieuwe verdeling van het geld de kleinere en middelgrote instellingen de dupe worden. 'Dat zou een ramp voor de stad zijn', zegt VVD-raadslid Det Regts tijdens een eerder debat. 'Het voorstel leidt tot verschraling', zei ook Bülent Aydin van de PvdA toen ook.

De Haagse gemeenteraad praat woensdag over de subsidies voor culturele instellingen voor de komende vier jaar.