Bibliotheken moeten twee weken dicht: 'We kijken naar alternatieve mogelijkheden'

Bijna alle openbare gebouwen moeten de komende twee weken hun deuren sluiten, zo heeft het kabinet dinsdagavond bekendgemaakt. Zo ook de bibliotheken. Directeur Paul Broekhoff van Bibliotheek Den Haag is teleurgesteld in de maatregel. 'We zagen hem de afgelopen dagen wel aankomen, maar het blijft natuurlijk niet leuk.'

De directeur van de Haagse bibliotheken had de afgelopen dagen nog even de hoop dat de bibliotheken de dans zouden ontspringen, maar ook zij moeten met ingang van donderdag de deuren sluiten. 'De geruchten gingen natuurlijk wel dat ook de bibliotheken dicht zouden moeten, maar toch bleef het nog lang onzeker of dit ook echt zo zou zijn. Maar we ontkomen er niet aan om ook te sluiten.'

Het werd volgens Broekhoff de laatste maanden juist langzaam weer drukker in de bibliotheken. 'In maart en april waren we tijdens de eerste lockdown ook al dicht. Na de opening in mei was het nog rustig, maar in september en oktober groeide het aantal bezoekers snel. Dit zette zich door tot de vorige maatregelen van het kabinet. Sindsdien mochten we in de wijkbibliotheken nog maar dertig mensen ontvangen en in de centrale bibliotheek dertig per verdieping.'

Online alternatieven

Vooral studenten gebruikten de bibliotheek als studieplek. De Haagse bibliotheken waren juist bezig om de openingstijden te verruimen om meer bezoekers te kunnen trekken. 'We hebben in de centrale bibliotheek zeshonderd studieplekken, waar we er 120 van konden gebruiken', vertelt Broekhoff. 'Er was dus een grote behoefte onder studenten. Het plan was om de openingstijden te vervroegen zodat we door met blokken te gaan werken twee keer zoveel studenten kwijt zouden kunnen. Dan gaan we nu niet meer doen, in ieder geval de komende twee weken niet.'

De bibliotheken gaan volgens de directeur wel kijken of ze mensen op een alternatieve manier kunnen helpen. 'We denken er over om online huiswerkbegeleiding te gaan geven. Ook willen we graag de voorleesuren online gaan doen. In het voorjaar hebben we voor mensen boven de 70 jaar en mensen met een beperking een bezorgservice opgestart. We moeten woensdag bekijken of we dat opnieuw op gaan zetten of dat we denken dat we de komende twee weken wel door komen. Want we hopen natuurlijk dat de sluiting maar voor twee weken is.'

