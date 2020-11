Den Haag gaat meer openheid geven over grote bouwprojecten in de stad

In de fietsenstalling naast Den Haag CS is plek voor 8000 fietsen | Foto: Gemeente Den Haag / Martijn Beekman

Het stadsbestuur van Den Haag wil in de toekomst meer openheid gaan bieden over grote bouwprojecten. 'Je merkt als je daarover praat in de gemeenteraad dat er iets hangt, er heerst ongemak', aldus de nieuwe wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling). 'We moeten daarom lessen leren uit beeldbepalende projecten. Daar ben ik nu mee bezig.' Zijn streven is meer 'transparantie' te gaan bieden.

Mulder werd 16 september geïnstalleerd als wethouder. Hij volgde zijn partijgenoot Boudewijn Revis op die naar Staatsbosbeheer vertrok. Sindsdien heeft hij al een aantal moeilijke debatten over langslepende dossiers gevoerd. Zo was er drie weken geleden een discussie over de relatie van de gemeente met de tassenmaker Omar Munie. Ook toen constateerde Mulder al dat er 'ongemak' in de raad leefde. Diezelfde conclusie trok hij dinsdagvond tijdens een raadsvergadering over de bouw van twee torens op het Koningin Julianaplein bij het Centraal Station.

Vrijwel alle partijen verklaarden ontevreden te zijn hoe dat project verloopt. Recent bleek dat dat sociale woningbouw in het complex niet wordt gerealiseerd door woningbouwcorporatie Arcade, zoals steeds de bedoeling was. De 51 woningen komen nu in handen van een investeerder, die ze na twintig jaar weer mag verkopen. Dit tot grote onvrede van Arcade, die nooit officieel op de hoogte werd gesteld door dat besluit, maar het via de media moest vernemen.

Kritiekpunt

Een ander kritiekpunt van de raad was dat Revis over het veranderen van de eigenaar van de sociale woningen vanaf december 2019 in gesprek was met de ontwikkelaar van de torens, maar dat de raad hierover pas recent op de hoogte werd gesteld.

Bovendien blijkt dat de bouw van die torens grote gevolgen kan hebben voor de fietsenstalling onder het plein bij het station. In het kersverse dak moet een gat worden gehakt om ervoor te zorgen dat de fietsers er tijdens de bouw gebruik van kunnen blijven maken. Of de stalling - die in april werd geopend - moet mogelijk tijdelijk dicht.

Niet vrolijk

Het stemde de politiek allemaal niet vrolijk, dinsdagavond. 'Het college moet stoppen met schimmige deals', aldus Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Het is stuitend dat de afspraken met Arcade niet worden nagekomen.' William de Blok van Hart voor Den Haag sloot zich daarbij aan. 'Dit is een complex project. Dat kan uit de hand lopen. Maar bij dit college is dit soort dingen structureel.'

Alleen de VVD wilde liever niet te veel terugkijken. 'Het belangrijkste is dat hier wordt gebouwd, want een braakliggend stuk grond maakt Den Haag niet mooier', aldus raadslid Det Regts.

Muurschildering

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij herinnerde eraan dat er al eerder in dit project belangrijke concessies waren gedaan. Er komt geen tunnel vanuit de fietsenstalling rechtstreeks naar de stationshal. Hij stelde voor om als blijvende herinnering aan die omissie een grote muurschildering in de kelder te maken op de plek waar de ingang van die tunnel zou moeten komen.

Zijn collega Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) opperde daarop dat het goed zou zijn als Revis zelf als 'vorm van contemplatie en reflectie' als schilder aan de slag zou gaan op deze 'klaagmuur'. 'En het is natuurlijk treurig dat hier hierover niet meer met de vooral verantwoordelijke Revis kunnen praten, aldus Grinwis. ‘Ik had hem graag pastoraal toegesproken.'

Oogkleppen

Wethouder Mulder zei zelf ook 'een beetje ongemak' te voelen bij hoe dit project was verlopen. Toch vindt ook hij dat er nu wel moet worden doorgegaan op de ingeslagen koers. 'Niet omdat we oogkleppen ophebben, maar het is wel een braakliggend terrein, een windgat én de entree naar de stad.' Mulder: 'Op een gegeven moment maak je dan een deal. Dan doe je het zoals het kan en niet zoals het moet.' Volgens hem had zijn voorganger de raad niet eerder geïnformeerd over het buitensluiten van Arcade omdat die in de tussentijd nog bezig was om op de ontwikkelaar 'te drukken' zodat die toch de corporatie de woningen zou gunnen. In de zomer van dit jaar bleek dat niet te gaan gebeuren en meldde hij het wel.

De wethouder beloofde ook de banden met Arcade te gaan herstellen en een meer gedetailleerde reconstructie aan de raad te sturen. En dat kunstwerk in de kelder? Ook op dat punt toonde hij zich toegeeflijk. 'Dat is misschien wel goed. Om ons te herinneren aan wat er niet is gekomen.'