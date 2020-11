Grote brand bij ijzerwarenbedrijf in Gouda

In Gouda is vlak na middernacht een brand ontstaan bij ijzerwarenbedrijf Gerritsen. Het bedrijf tegenwoordig bekend als Iser bevindt zich aan de Marconistraat op het industrieterrein aan de westkant van Gouda. De brand werd ontdekt nadat het inbraakalarm was afgegaan. De politie ter plaatse heeft na het ruiken van brandlucht de brandweer ingeschakeld. De brandhaard bevond zich binnen in het gebouw. Het heeft nog geruime tijd geduurd voordat de vlammen uit het pand kwamen. De brandweer is op dit moment druk bezig met bluswerkzaamheden.

Grootste zorg is op dit moment de grote rookontwikkeling bij de brand. De Brandweer houdt in de gaten dat de rookwolken die vrijkomen niet in de buurt komen van de woonwijken die in de buurt liggen. Er is een hoge concentratie Co2 gemeten. Er wordt goed gekeken of de wind de rook niet richting bewoonde gebieden blaast. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand aanwezig in het pand. Verschillende eenheden van de brandweer zijn aanwezig om de brand te blussen. De Brandweer verwacht dat zij nog zeker tot in de ochtend nodig hebben om de brand onder controle te krijgen.