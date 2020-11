Uitslaande brand bij ijzerwarenbedrijf in Gouda, geen verhoogde waarden gevaarlijke stoffen gemeten

In Gouda is vlak na middernacht brand uitgebroken bij ijzerwarenbedrijf Gerritsen. Het bedrijf, tegenwoordig bekend als Isero, bevindt zich aan de Marconistraat op het industrieterrein aan de westkant van Gouda.

De brand werd ontdekt nadat het inbraakalarm was afgegaan. De politie ter plaatse heeft na het ruiken van een brandlucht de brandweer ingeschakeld. De brandhaard bevond zich in het gebouw. Rond 3.00 uur sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer is druk bezig met bluswerkzaamheden, maar rond 5.00 uur werd bekend dat het gebouw als verloren beschouwd moet worden.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer meet de hoeveelheid CO in de lucht, maar er is op dit moment geen gevaar voor de gezondheid van de omwonenden. 'We blijven blussen en monitoren continu de rook in de naastliggende wijk. Gelukkig lijkt de rook af te nemen en is er voornamelijk sprake van geuroverlast. Blijf uit de rook en sluit ramen en deuren.'

Zeker tot in de ochtend

De brandweer houdt er rekening mee dat de geuroverlast de hele woensdag aanhoudt. Op straat en auto's kunnen mensen roetdeeltjes zien liggen. 'ie kun je weghalen met water en sop.'

Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand aanwezig in het pand van Isero. De brandweer verwacht nog zeker tot in de ochtend nodig te hebben om de brand onder controle te krijgen.