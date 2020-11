Afwachten is het devies bij verkiezingsontbijt Den Haag

Waar normaal gesproken rond andere Amerikaanse verkiezingen honderden politici, deskundigen en Nederlandse Amerikanen samen koffiedrinken en donuts eten in het Scheveningse Kurhaus, is het verkiezingsontbijt dit jaar rustig. Geen donuts, wel koffie, maar vooral veel mondkapjes vullen perscentrum Nieuwspoort in de Haagse binnenstad.

Het is 's ochtends vroeg een nek-aan-nek race tussen zittend president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Die laatste zei in een korte toespraak dat hij weliswaar dacht te gaan winnen, maar dat zijn aanhangers geduld moeten hebben. Ook in Nieuwspoort wordt verwacht dat de strijd niet snel gestreden zal zijn.

Het verkiezingsontbijt in coronastijl in perscentrum Nieuwspoort I Foto: Omroep West

Meeslepend gevecht

De Haagse Amerika-deskundige Willem Post had zo'n meeslepend gevecht al aan zien komen. 'Ik heb de afgelopen dagen steeds gezegd dat het superspannend zou worden, ondanks dat de peilingen allemaal een overwinning voor Joe Biden aangaven', benadrukte hij woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

Volgens hem kan het 'nog wel uren, zo niet dagen duren' - omdat in een aantal staten stemmen per post geteld moeten worden - voordat de officiele uitslag bekend wordt. 'Maar Trump heeft het sowieso beter gedaan dan verwacht.'

'Failliet van de peilingbureaus'

Post bekeek niet alleen het grote CNN-scherm in perscentrum Nieuwspoort, maar volgde ook de uitzending van FOX. 'Daar verklaarden ze de opiniepeilers zo'n beetje allemaal failliet', vertelde hij. 'Want die hadden de uitslag van de verkiezingen van vier jaar geleden al totaal verkeerd voorspeld. Als uitkomt wat we nu zien, dat Trump het heel veel beter doet dan de peilingen aangaven, is dit het faillissement van nogal wat van peilingbureaus. Want zo erg kun je er toch niet naast zitten?'

Ook voormalig CDA-politicus en spindoctor Jack de Vries denkt dat het weleens een lange week kan worden. Vooral de uitslag in Pennsylvania is spannend, omdat stemmen die per post zijn gedaan daar als laatste geteld worden. 'Je zal hele discussies krijgen over hoe lang die briefstemmen nog meegeteld moeten worden. Dus ik vrees dat we nog dagen van discussie en weken van juridisch procederen tegemoet gaan.' De Vries vindt het wel mooi dat er in Nederland veel aandacht is voor de Amerikaanse verkiezingen. 'De rol van Amerika in de wereld is voor ons natuurlijk enorm van belang. Daarnaast is het onwijs spannend wat de uitkomst gaat worden. Maar ik mis wel de grote happening in het Kurhaus, waar ik voorheen veel geweest ben..'

Leger aan advocaten

Ambassadeur Pete Hoekstra was woensdagochtend niet aanwezig bij de bijeenkomst in Nieuwspoort. Maar hij meldde zich wel via een livestream vanuit Michigan. 'Pete wilde graag nu graag daar zijn, bij zijn familie en vrienden', legde zijn plaatsvervanger Marja Verloop uit. 'Hij is tenslotte in de eerste plaats politicus, Hij was een hele tijd lid van het Congres, dus voor hem is de verkiezingsdag altijd heel spannend. Vanwege het coronavirus mocht hij lange tijd niet reizen, we vonden het daarom belangrijk dat hij nu terugging.'

Hoekstra liet via de livestream weten dat hij hoopt dat de uitslagen in de overgebleven swingstates, waaronder zijn eigen staat Michigan, een duidelijke winnaar opleveren. 'Als het neerkomt op een splitsing, bijvoorbeeld Wisconsin naar de een en Michigan naar de ander, dan wordt het chaos. Dan hangt alles af van Pennsylvania en zal een leger aan advocaten zich ermee gaan bemoeien.' De ambassadeur verwacht dat de winst in zijn eigen staat Michigan naar de zittende president zal gaan.

Beetje teleurgesteld

Verloop is wel 'een beetje teleurgesteld' dat het traditionele verkiezingsontbijt dit jaar geen optie was vanwege het coronavirus. 'We hebben nu niet zoveel gasten als gebruikelijk. Het is traditie over de hele wereld dat ambassadeurs de verkiezingsdag en de democratie vieren. Nu hebben we geen duizend mensen bij ons. Maar we hopen dat we onze vrienden via onze livestream en Facebook nog steeds kunnen bereiken.'