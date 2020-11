Rechter: 'Je bent juist goed bezig, zorg dat dit soort fratsen niet op een strafblad komt'

‘Hoerenjong, jood’, met deze termen zou de 19-jarige Tim controleurs van de HTM op 9 september van dit jaar hebben beledigd. Tim moest bij de halte Bierkade in Den Haag zijn identiteitsbewijs laten zien, maar wilde eerst uitstappen. En toen sloeg de vlam in de pan.

'Maar u bepaalt toch niet de regie. Als u uw ID moet laten zien, doe dat dan gewoon', spreekt de politierechter de tiener vermanend toe. Tim: 'Ja, maar ik weet hoe dat gaat, dan duurt het weer heel lang en kom ik op een verkeerde halte uit.'

Achteraf gezien was dat een stuk minder vervelend geweest dan wat er nu is gebeurd. Tim pakt die bewuste dag in september met een paar vrienden de tram. Hij vergeet in te checken. De controleurs hebben de jongens in de smiezen en willen dat ze zich legitimeren. Tim is als laatste aan de beurt. Ondertussen hoort hij dat de controleurs het over de tiener hebben.

'Ze waren aan het zuigen'

'Ze daagden mij uit. Ik begreep echt niet waarom ze zo raar deden. En dat terwijl ik met één van hen rustig zat te praten. Ik kende die HTM-controleur nog van de sportschool.' Volgens zijn advocaat waren de controleurs 'aan het zuigen'. De advocaat: 'In zo’n sfeer maak je het voor een burger wel moeilijk om naar een ambtenaar te luisteren.'

Hij wil dat zijn cliënt wordt vrijgesproken. 'De term jood is wat mij betreft ook helemaal niet beledigend.' 'In deze context wel, het gaat om de intentie', reageert de officier van justitie. Hij vergelijkt het met de term 'homo', wat op zichzelf natuurlijk een seksuele geaardheid is, maar in een bepaalde context ook als een belediging kan worden opgemerkt.

Sarcasme

'Maar wat vindt u dan van het feit dat mijn cliënt, nota bene door vier controleurs naar de grond wordt gewerkt. Nou, nou, nou wat zijn we netjes bezig.' De advocaat steekt zijn sarcasme niet onder stoelen of banken. En inderdaad, na de woordenwisseling tussen Tim en de controleurs ontstaat er een handgemeen. De bril van de tiener raakt hierbij beschadigd en hij raakt gewond aan zijn hoofd. 'Ik zie nog steeds af en toe zwart voor mijn ogen. Ook heb ik soms nog hoofdpijn en last van mijn ribben.'

Hij laat een verklaring van zijn huisarts zien. 'Oké, het is inderdaad aannemelijk dat Tim gewond is geraakt', constateert de officier. 'Maar', zo gaat hij verder, 'hij heeft zichzelf nota bene verzet bij zijn aanhouding. Als hij gewoon had meegewerkt, was hij niet gewond geraakt.' Sterker nog, volgens de officier was de conducteur nog coulant. Hij zou Tim meermalen hebben gewaarschuwd voordat hij hem in de boeien sloeg.

Geldboete

'U ging gewoon door met schelden; je bent een hoerenkind, een jood, een kankersukkel. Zo ga je niet met handhavers om', vindt de officier. 'Dat zeg je niet, sowieso niet, en zeker niet tegen zulke mensen.' Daarom eist hij een geldboete van 300 euro.

Zo ver wil de rechter niet gaan, maar kwalijk vindt ze het wel. En dat terwijl Tim het verder zo goed voor elkaar lijkt te hebben. Zo zit hij in het laatste jaar van de havo en wil hij daarna bedrijfskunde studeren. Ook werkt hij soms bij zijn vader op de Haagse Markt, die groente en fruit verkoopt. De rechter: 'Dan heb ik u vast weleens gezien, ik kom daar geregeld.'

Voorwaardelijke straf

'Maar schelden tegen controleurs, doe dat nou toch niet', waarschuwt ze. 'Je bent juist zo goed bezig, ga daar mee door, ga een opleiding doen.' Ze legt de boete van 300 euro uiteindelijk volledig voorwaardelijk op. Oftewel, Tim moet dat alleen betalen als hij de komende jaren weer een keer de fout in gaat. Daarbij heeft ze rekening gehouden met het feit dat Tim zelf gewond is geraakt. 'Dat moet een behoorlijke klap zijn geweest, waarbij fors is uitgehaald. Maar nogmaals, zorg gewoon dat dit soort fratsen niet op je strafblad komt.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

