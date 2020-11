XL-coronatestlocatie Haaglanden komt bij Rijswijkse Broodfabriek

Het kabinet maakte eerder bekend zeven XL-testlocaties in Nederland te willen openen, waarvan één in de regio Den Haag. De GGD kan nog niet vertellen hoelang de opbouw van de nieuwe XL-teststraat gaat duren. 'Er zijn veel partijen betrokken bij de opbouw van de XL-teststraat, waardoor we nog niet alle informatie hebben. Op een later moment kunnen we dus pas meer informatie bekendmaken.'

De opbouw van de testlocatie is begonnen. | Foto: Omroep West

In de XL-teststraten wil de GGD naast de reguliere PCR-testen ook sneltesten af gaan nemen. Het lijkt er op dat in de parkeergarage van het evenementencentrum ongeveer twintig teststraten ingericht worden.

Rotterdam The Hague Airport

De GGD Rotterdam-Rijnmond maakte woensdag bekend dat er ook een XL-coronatestlocatie op Rotterdam The Hague Airport komt. Deze testlocatie moet eind november klaar zijn voor gebruik. De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat twee tijdelijke gebouwen neerzetten op het parkeerterrein van het vliegveld. De twee hallen worden geen drive-through, maar krijgen speciale wandelroutes. Mensen die met de auto naar het vliegveld komen moeten deze dus parkeren.

Er moeten duizenden coronatesten per dag afgenomen gaan worden. Naast de reguliere PCR-testen gaat de GGD ook sneltesten afnemen op deze nieuwe locatie. 'We richten eerst op 2500 testen per dag en kunnen dit makkelijk en snel uitbreiden', aldus Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de veiligheidsregio over de teststraat op het vliegveld. 'Op deze manier wordt de testcapaciteit in de regio flink vergroot. We zijn erg blij dat Rotterdam The Hague Airport deze locatie beschikbaar heeft gesteld.' De testlocatie op Rotterdam The Hague Airport wordt de tweede XL-testlocatie in Nederland. In Utrecht is de bouw van een dergelijke testlocatie vrijdag al begonnen.

