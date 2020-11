Gitaren en piano's uit mottenballen gehaald: 'Mensen hebben nu tijd'

De coronacrisis is het ideale moment om die oude gitaar weer van zolder te halen of eindelijk eens te beginnen met leren pianospelen. Dat merken muziekzaken in de regio. Ze verkopen sinds de coronacrisis relatief veel muziekinstrumenten. En ook de apparatuur voor online vergaderen vliegt de deur uit.

'Mensen hebben nu meer tijd en geld om aan hobby's te besteden', merkt Jan Aandewiel van Music All In in Noordwijk. 'We krijgen mensen in de winkel die zeggen: ik heb altijd al een instrument willen spelen, nu ga ik het proberen.'

Die trend zien ze ook bij Guitars and Beans in Leiden. 'Het is echt bizar', zegt eigenaar Edwin Dietz. Hij verkoopt en repareert gitaren en heeft ook een cafégedeelte in zijn zaak. 'Het café is figuurlijk ingestort, maar met de winkel zitten we iets in de plus. We zien eigenlijk twee kampen. Er zijn mensen die nu hun gitaar weer van zolder pakken en hem laten repareren. En we zien een groep mensen die vroeger wel een instrument wilde spelen, maar dat nu pas oppakken, omdat ze nu tijd hebben.'

'Muziek maken is het leukste dat er is'

Bij Keymusic in Den Haag (voorheen Rock Palace) verkopen ze in deze coronatijd vooral veel keyboards, piano's en homestudio's om zelf muziek op te nemen. 'Mensen gaan niet weg en willen hun geld besteden. Dat doen ze bij ons, want muziek maken is het leukste dat er is', zegt medewerker Joanny Hitijahubessy.

De thuismarkt voor online vergaderen draait goed - Jan Aandewiel, Music All In

Naast muziekinstrumenten verkopen de winkels ook meer randapparatuur. 'De thuismarkt voor online vergaderen draait goed', ziet Aandewiel. Hitijahubessy beaamt dat, ze somt op: 'We verkopen nu meer studiomicrofoons, koptelefoons en aansluitkabels.'

Zakelijke markt kwijt

Tegenover deze positieve trends, ziet Music All In ook een dalende lijn. Voor de Noordwijkse muziekwinkel is de zakelijke markt erg belangrijk. 'En die zijn we helemaal kwijt. Dat gat is groot en wordt helaas niet opgevuld door de mensen die nu een instrument beginnen te spelen. Muziekverenigingen doen nu niets meer, daar zitten zomaar veertig mensen in. Die markt zijn we kwijt', zegt Aandewiel.

Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten. 'Overall gaat het redelijk. We proberen door te schakelen naar wat er wel goed gaat. Er zijn kansen en die probeer je te grijpen.'

