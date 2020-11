Burgemeester Leiden: 'Nieuwe maatregelen zijn een drama voor Leids filmfestival'

De sluiting van musea, theaters, buurthuizen en bioscopen is een drama, zegt de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Dinsdag maakte het kabinet extra coronamaatregelen bekend. Woensdagavond moeten alle publiek toegankelijke gebouwen twee weken dicht. Dat betekent een voortijdig einde van het Leiden International Film Festival. 'Het is best wel lastig', zegt Lenferink, 'we zien een kentering in de cijfers, maar tegelijkertijd is het hartstikke druk in de ziekenhuizen.'

Burgemeester Lenferink snapt dat de maatregelen hard aankomen bij de getroffen bedrijven en organisaties. 'Er is ontzettend lang gewerkt aan het Leids filmfestival. Mensen vonden het heel mooi dat dat nog mogelijk was. En nu kan het niet meer doorgaan, het moet digitaal verder. Dat is dramatsich voor de mensen die ermee bezig zijn geweest. En voor de mensen die aan huis gekluisterd zijn is het een heel onplezierige ervaring. We kennen het uit maart en we moeten er met elkaar doorheen.'

De extra maatregelen gelden twee weken. Gaan de bioscopen, musea en theaters daarna echt weer open? 'We zien de besmettingscijfers al een paar dagen dalen, dus hopelijk heeft dit het effect van een nog snellere daling. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet werkt', antwoordt Lenferink, die afgelopen zomer waarnemend voorzitter van het Veiligheidsberaad was.

Druk in ziekenhuizen

'We doen dit voor de zorg,' zegt de Leidse burgemeester. 'In ziekenhuizen is het enorm druk. In onze regio moeten het vaakst patiënten overgeplaatst worden naar elders en daar moet een kentering in komen. Je kan dit niet niet langer vragen van de mensen die in de zorg werken.'

In de regio Hollands Midden waar Leiden onder valt, dalen de besmettingscijfers al een paar dagen. 'We dalen ook op de ranglijst van regio's met de meeste besmettingen', zegt Lenferink. 'We stonden lange tijd op plaats vier, maar dat gaat nu snel naar beneden en we hopen dat we die tendens vast kunnen houden.'