IN BEELD: Foto's van fotograferende visboer gebundeld in boek

Dick maakte ruim een jaar geleden een foto van een Oostenrijkse grondeekhoorn die aan een bloem ruikt. Niet lang daarna ging het plaatje de hele wereld over. Fox News, NBC, Daily Mail, allemaal plaatsten ze de foto. Een paar weken later gebeurde het opnieuw met een foto van een eekhoorn die naar een nootje springt. De Noordwijkse visboer was in één klap doorgebroken.

De foto van de grondeekhoorn die de wereld overging. | Foto: Dick van Duijn

Waarom is er nu een boek?

'De uitgeverij benaderde mij nadat ik op tv was geweest, ze wilden heel graag een boek uitgeven. Dat vond ik wel leuk, dus nu zijn mijn foto's - voornamelijk foto's die ik al had gemaakt - gebundeld.'

Op welke foto ben je het meest trots?

'De eekhoornfoto met het nootje. Die heb ik vorig jaar rond deze tijd gemaakt in Brabant. Die ga je niet meer overtreffen. En ook die van een vos met zijn ogen dicht, vind ik een heel gave foto. Het lijkt net of hij zit te genieten.'

Ook deze foto ging viral. | Foto: Dick van Duijn

Vos met ogen dicht | Foto: Dick van Duijn

En welke foto heeft je het meeste moeite gekost?

'Ook die van de springende eekhoorn met herfstkleuren. Ik heb een aantal jaar dagenlang in een hut gezeten. Ik wilde dat ie uit het water zou springen met herfstkleuren op de achtergrond. Dat was mijn droombeeld. Uiteindelijk is het gelukt, dat heeft heel veel uren geduurd.'

IJsvogel met vangst | Foto: Dick van Duijn

Hoe doe je dat, een dier zo op de foto krijgen?

'Als ik ga fotograferen ben ik een aantal uren bezig. Daarnaast moet je geluk hebben dat ze leuk kijken en een mooie pose aannemen. Ik probeer het menselijke in dieren te vangen.'

Kerkuil | Foto: Dick van Duijn

Er stond je een droomjaar te wachten, met veel fotografiereizen. Hoe anders is dat gelopen door corona?

'Ik had me een ander jaar voorgesteld. Het is de afgelopen tijd lastig om te reizen. Ik zou nu naar Finland gaan om beren en wolven te fotograferen, maar dat ging helaas niet door. Ook zou ik naar Tanzania en nog een aantal andere landen, maar dat ging allemaal niet door. Er stonden leuke dingen op het programma, maar helaas... Ik ga deze winter misschien nog wel naar Costa Rica. Daar mag ik naar een fotografenlodge in de jungle.'

Siberische tijger | Foto: Dick van Duijn

Je droom was om te leven van de fotografie en te stoppen bij de viskar: is die droom al uitgekomen?

'Ik verdien een leuk extraatje met een aantal foto's, maar kan er nog niet mijn beroep van maken. Ik heb de hele zomer achter de viskar gestaan.'

Edelhert | Foto: Dick van Duijn