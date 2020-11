Advocaat Sebas Diekstra gaat de politiek in: 'Ik kon niet langer toekijken'

De 39-jarige Diekstra is vooral bekend van zijn optredens als advocaat in grote strafzaken. De laatste jaren staat hij vaak nabestaanden en slachtoffers bij. Zo is hij de advocaat van de moeder van Orlando Boldewijn en staat hij de man bij van de vermoorde Etsuko.

Nu verruilt hij de rechtszaal voor de politieke arena. Diekstra geeft aan dat hij vooral de toegang tot de rechtshulp wil verbeteren, zodat het voor iedereen betaalbaar is om naar de rechter te stappen. Daarnaast wil hij misstanden in de jeugdzorg aanpakken. Vijf vragen en de antwoorden over deze overstap:

Waarom ga je de politiek in?

'Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen. Dit vind ik een ernstige aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Dat moet veranderen, daarom wil ik dat bezuinigingen worden teruggedraaid en de kosten om naar de rechter te stappen moeten ook omlaag. Daarnaast wil ik de al decennia tekortschietende jeugdzorg aanpakken. Er zijn lange wachtlijsten en zware en complexe problematiek kan niet worden behandeld. Ik kan niet passief blijven wanneer zoveel volwassenen en kinderen in ons land niet die bescherming vanuit politiek en overheid krijgen waar zij recht op hebben. En ik heb al langer het gevoel dat als je iets wilt veranderen dat je het zelf moet doen'

Waarom heb je gekozen voor deze partij?

'Het begon met Peter Plasman, ik ben met hem in gesprek geraakt over zijn kandidatuur bij Code Oranje. Wat mij aansprak, is dat deze partij voorbij gaat aan links en rechts. Ze willen tot oplossingen komen, samen met de burger.'

Betekent dit dat we je niet meer in de rechtszaal gaan zien?

'Nee, zeker niet. Ik laat mijn kantoor niet in de steek, maar ik zal wel keuzes moeten maken als het er op aankomt. Als we tien zetels krijgen of ik als ik genoeg voorkeursstemmen krijg, ga ik de Kamer in. Als je iets voor elkaar wil krijgen, moet je er volledig voor gaan.'

De partijleider, Richard de Mos, is verdachte in corruptie-onderzoek. Wat als hij veroordeeld wordt?

'Hij is en blijft onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan trekt hij zich terug heeft hij al gezegd. Dus dat is geen blokkade. In Den Haag doet hij veel goede dingen, hij gaat naar de burger toe en helpt hen met concrete oplossingen. Dat werkt, mensen lopen weg met hem. Hij dicht echt een gat tussen politiek en burger.'

Wanneer is dit politieke avontuur voor jou geslaagd?

'Het zou prachtig zijn als we richting de tien zetels gaan. Maar voor mij is het belangrijkste: als ik op één van deze gebieden (jeugdzorg en rechtshulp, red.) het schip heb kunnen keren, dan heb ik gevoel dat ik van betekenis ben geweest.'

