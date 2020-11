Bestuurder van te water geraakte Mercedes gebruikte vermoedelijk lachgas

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden geëist tegen de bestuurder van een witte Mercedes die in april 2019 met grote vaart uit de bocht schoot bij de afrit Delft-Noord op de A13. De man zou lachgas hebben gebruikt tijdens het rijden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Meerdere getuigen zagen hoe de bestuurder, een 26-jarige man uit Driebergen, de controle over het stuur verloor en met hoge vaart uit de bocht vloog. De auto van de bestuurder vloog daarbij dwars door de vangrail en kwam in een sloot terecht. Ook de toenmalige vriendin van de bestuurder zat tijdens het ongeluk in de auto.

Tijdens het ongeluk raakte de ex-vriendin van de bestuurder zwaargewond. Zij droeg geen gordel en raakte bekneld tussen het dashboard van de auto en haar stoel. Daarbij brak zij haar rug, hand en been.

'1 min bro'

In de auto werd door de politie een grote tank lachgas gevonden. Mogelijk is het gebruik daarvan de oorzaak van het ongeluk. De bestuurder ontkent dat hij onder de invloed van lachgas was tijdens het rijden, maar dat zijn ex-vriendin wel had gebruikt. De bestuurder vertelt dat zij een ruk aan zijn arm gaf tijdens het rijden, waardoor hij van de weg raakte.

De ex-vriendin van de man vertelt een heel ander verhaal. Volgens haar had de bestuurder tijdens het rijden twee lachgasballonnetjes gebruikt en raakte hij daardoor versuft. Tijdens de rit werd zelfs nog nieuw lachgas besteld via een WhatsApp-bericht. Volgens de bestuurder werd dat door zijn ex verstuurd. De inhoud van het bericht: '1 min bro'.

Te hoge snelheid

Omdat het gebruik van lachgas niet via bloedonderzoek meetbaar is, is het voor de officier van justitie lastig om te bewijzen dat de bestuurder schuldig is aan rijden onder invloed. Wel is volgens de officier van justitie duidelijk dat de bestuurder niet goed heeft opgelet en met te hoge snelheid heeft gereden.

Het OM heeft de rechtbank gevraagd om op basis van de beschikbare feiten de bestuurder een werkstraf van 120 uur op te leggen. Ook zou de verdachte een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden moeten krijgen en twee jaar proeftijd. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.