Mensen benutten laatste kans voor lockdown: drukke dag in musea en bibliotheken

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat publieke gebouwen, zoals bibliotheken en musea, vanaf donderdag twee weken dicht moeten. De instellingen zijn allemaal druk bezig met alternatieven om zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven helpen. Zo gaat de bibliotheek in de Bollenstreek vanaf maandag beginnen met een afhaal- en bezorgservice. 'Donderdag beginnen we met het uitdelen van de formulieren waarop ze boeken aan kunnen vragen', vertelt Portengen.

De boeken kunnen na inlevering van het formulier bij één van de vestigingen worden opgehaald. 'Ik denk dat het maandag nog niet zo druk is, want je ziet dat veel mensen boeken aan het hamsteren zijn', zo vertelt Portengen. 'Al vanaf maandag is het druk, toen bekend werd dat de bibliotheken mogelijk zouden gaan sluiten.' De afhaaldienst geldt voorlopig voor twee weken, 'maar ik moet nog maar zien of we daarna wel open kunnen', aldus Portengen.

Lange rij

Ook bij de bibliotheek in Naaldwijk is het druk. Officieel gaat de deur woensdagmiddag pas om twee uur open, maar omdat er om kwart voor twee al een rij staat, laten de medewerkers de bezoekers eerder naar binnen. 'Het is de hele week al druk', zegt directeur Renske van der Kooij. 'Vooral dinsdag was het heel druk, toen hebben we drie keer zoveel boeken uitgeleend als normaal.'

In de bieb lopen veel volwassenen naar thrillers te zoeken, maar Van der Kooij roept ouders ook op om boeken te lenen voor hun kinderen en voor te lezen. 'Van de kinderen van 15 jaar is 25 procent functioneel analfabeet. Al die kinderen kunnen dus niet functioneren in de samenleving of werk vinden. Het is daarom belangrijk dat kinderen lezen, dat ouders voorlezen, en dat er in een gezin een leescultuur ontstaat.'

Mauritshuis

Niet alleen in de bibliotheken was het woensdag druk, ook het Mauritshuis zag nog een laatste toeloop van bezoekers. 'Ik dacht dat dit een unieke kans was om de schilderijen rustig te bekijken, die je door alle toeristen normaal niet kan zien', zegt een bezoekers.

Net als de bibliotheken gaat ook het Mauritshuis de komende twee weken proberen het publiek op een andere manier te bedienen. 'Een groot gedeelte van de collectie staat online. We geven mensen hierbij de mogelijkheid om op verschillende manieren de collectie te bekijken', legt René Timmermans uit. 'De collectie is heel toegankelijk, maar we geven mensen ook de optie om zelf meer verdieping te zoeken binnen de collectie als ze dat leuk vinden.'

Online tours

Bij Panorama Mesdag was het woensdag rustiger. 'Dinsdag hebben we nog wel een grote doorloop gehad, maar nu lijken mensen toch eieren voor hun geld te hebben gekozen', vertelt directeur Minke Schat.

Het Haagse museum wil in de komende twee weken vooral zichtbaar blijven, ondanks de gedwongen sluiting. 'We willen mensen ook van afstand inspireren', zegt Schat. 'Tijdens de eerste lockdown hebben we al een online museum gecreëerd en dat pakken we weer op. We gaan er zelfs een extra laag aan toevoegen door middel van online tours. Op die manier hopen we ons publiek te kunnen blijven verrassen.'

Zwembaden

De gedwongen sluiting hing voor de bibliotheken en musea al een paar dagen in de lucht. Dat ook de zwembaden dicht moesten kwam volgens Hans van der Linden van zwembad Wasbeek in Sassenheim als een verrassing.

'Die hadden wij niet zien aankomen. We hadden verwacht dat we vanuit een sociaal perspectief en vanuit het belang van het blijven sporten wel open zouden mogen blijven. Gymlessen op school gaan ook door, dus waarom kunnen wij geen zwemlessen aan kinderen tot 12 jaar en het schoolzwemmen blijven geven?'

LEES OOK: Bibliotheken moeten twee weken dicht: 'We kijken naar alternatieve mogelijkheden'