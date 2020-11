KNVB presenteert plan voor amateurvoetbal in coronatijd

De KNVB heeft een plan gepresenteerd om amateurvoetbal mogelijk te maken in coronatijd. De voetbalbond hoopt, in het gunstigste scenario, de competities in het weekend van 16 en 17 januari weer op te kunnen starten. 'Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona' is opgesteld na overleg met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

'We moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden', zegt directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee. 'Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier.' Daarmee refereert Van der Zee aan de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet, waarbij mensen maar met zijn tweeën mogen bijeenkomen in de buitenlucht.

Volgens de nationale voetbalbond kan er in het meest positieve geval weer worden gevoetbald in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld. Wel komen de bekercompetities dan te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. Wel wordt de promotie/degradatieregeling aangepast en de overschrijvingstermijn verschoven.

Activiteitenbudget

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.

Ook stelt de KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. De voetbalbond moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, voetbalactiviteiten te blijven organiseren. Wel zegt de KNVB hierbij dat de activiteiten coronaproof moeten zijn.

Financiële compensatie

Daarnaast is de KNVB bezig om de verenigingen via één loket te helpen bij de aanvraag van subsidies en financiële compensatie. Volgens de bond lopen de clubs per week gezamenlijk vier miljoen euro mis. Dit doet de KNVB om de clubs toekomstbestendig te maken, omdat de coronacrisis het amateurvoetbal een flinke dreun heeft gegeven.

Het volledige plan zal binnenkort verschijnen op de site van de KNVB.

