Ondernemers Haagse Weimarstraat moeten vergunning aanvragen in strijd tegen ondermijning

In juni 2020 vond een schietpartij plaats in de Weimarstraat | Foto: Regio15

Ondernemers in delen van de Haagse Weimarstraat en de Beeklaan moeten voor 15 februari een vergunning aanvragen bij de gemeente om hun zaak te mogen exploiteren. Hiermee moet ondermijning in de Weimarstraat en de omgeving tegen worden gegaan, zoals hennepkwekerijen in bedrijfsruimten of witwaspraktijken via financiële dienstverleners. Ook denkt de gemeente dat het malafide ondernemers hiermee moeilijk wordt gemaakt.

'De leefbaarheid, de openbare orde en veiligheid én ook het ondernemersklimaat staan onder druk in het gebied rond de Weimarstraat', zegt burgemeester Jan van Zanen. 'We nemen stevige maatregelen om het gebied aan te pakken.' Den Haag is de eerste stad in Nederland die dit instrument inzet in een woon- en winkelgebied.

De gemeente zal de aanvragen beoordelen op basis van advies van de politie en een check doen op de eerlijkheid van de aanvrager en financiering van de onderneming. Met een bedrijfsactiviteitenvergunning komt er beter toezicht en meer mogelijkheden voor handhaven bij overtredingen.

Niet zichtbaar

De gemeenteraad heeft, na een initiatiefvoorstel van de D66-raadsfractie, deze aanpak ondersteund. Begin 2019 eiste de politiek al maatregelen tegen de problemen in de straat. De buurt kwam eerder dit jaar in opstand tegen overlast van coffeeshops in de straat. Ondermijning komt volgens de gemeente te veel voor in de omgeving van de Weimarstraat. Voorbeelden zijn hennepkwekerijen in bedrijfsruimten of witwaspraktijken via financiële dienstverleners.

'Dit is niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld; niet voor burgers en ook niet altijd voor de overheid. Uiteindelijk zorgt dit vaak voor verslechtering van het ondernemersklimaat', stelt de gemeente. 'Met de vergunningplicht voor ondernemers wordt het moeilijker voor criminelen daar gevestigd te blijven of zich in de toekomst nieuw te vestigen.'

Bijna 100 ondernemers moeten vergunning aanvragen

Bijna 100 ondernemers op het zogenoemde 'derde deel' van de Weimarstraat, vanaf de Beeklaan tot de Fahrenheitstraat, en een deel van de Beeklaan, vanaf de Weimarstraat tot de De Gheijnstraat, zullen vanaf nu een vergunning bij de gemeente moeten aanvragen.

Het gaat dan om ondernemers die normaal gesproken geen vergunning nodig hebben, zoals supermarkten, schoonheidssalons of uitzendbureaus. Ondernemers hoeven niet te betalen voor de vergunning en kunnen hulp van de gemeente krijgen bij het invullen van hun aanvraag. Die moet voor 15 februari binnen zijn.

App om vermoedens te melden

Ook werkt de gemeente aan meer maatregelen voor het gebied. Voorbeelden zijn de speciale app voor bewoners en ondernemers van de Weimarstraat voor het insturen van signalen van ondermijning.

Daarnaast is er veel inzet om de overlast van en rond de coffeeshops aan te pakken. Bovendien zijn er verkeersdrempels geplaatst voor meer verkeersveiligheid. 'Met dit plan werkt de gemeente, samen met de buurt, toe naar een veiligere, mooiere straat voor bewoners, ondernemers en bezoekers.'

