Wethouder: 'Reddingsplan raad voor culturele instellingen kan tot miljoenenclaim leiden'

Het reddingsplan van een meerderheid in de Haagse gemeenteraad voor kleine en middelgrote culturele instellingen in de stad, kan leiden tot een claim van ruim twee miljoen euro. Daarvoor waarschuwde de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) woensdag tijdens een debat over de verdeling van de cultuursubsidies voor de komende vier jaar.

De wethouder wil de komende dagen nog in gesprek met de partijen die het voorstel steunen om hen ervan te overtuigen er niet mee in te stemmen, zei hij na afloop van de discussie. Donderdagavond wordt er gestemd over het plan. Dan moet blijken of de ruime steun die er woensdag nog was, overeind is gebleven.

De raad sprak toen uren over de verdeling van en bezuinigingen op de subsidies voor de culturele instellingen de komende vier jaar. Voorafgaand aan het politieke debat maakten tientallen insprekers duidelijk wat zij van de plannen vinden. De grote instellingen waarschuwden dat er op hun budget niet kan worden bezuinigd, een aantal hoopte toch nog gered te worden, anderen uitten zorgen over de gevolgen van het schrappen van hun complete budget.

Wijzigen

Centraal in de discussie stonden de twee grootste voorstellen om de plannen te wijzigen. Zoals al eerder duidelijk werd, willen VVD, PvdA en Hart voor Den Haag bijna een miljoen uittrekken om rond de vijftien kleinere en middelgrote instellingen te redden. De helft van dat bedrag moet worden opgebracht door de acht grootste instellingen anderhalf procent minder te geven. 'Ik ben blij met deze piratenactie', aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij. En hij verklaarde dus zijn steun aan het plan.

Dat gold ook voor GroenLinks. 'We hebben geen andere middelen dan een beroep doen op de solidariteit van de grote instellingen', zei raadslid Mariëlle Vavier. Zij wees er ook op dat de culturele sector het op dit moment als gevolg van de corona-maatregelen al heel moeilijk heeft. 'Kunst doet hetzelfde met onze hersenen als de liefde. Wij moeten er alles aan doen om deze liefde te behouden.'

Handjeklap

Maar het voorstel kon niet rekenen op steun van de hele raad. Zo vindt de ChristenUnie/SGP dat het lijstje met instellingen die moeten worden gered 'willekeurig' en met 'een beetje handjeklap' tot stand is gekomen. 'Dat is niet kies', oordeelde fractieleider Pieter Grinwis. 'Dit is broddelwerk eersteklas.' Diens collega van het CDA, Kavish Partiman, sprak van 'koehandel'. De PVV vermoedt dat het zelfs een poging van de PvdA is om 'stemmen te kopen'.

D66, de eigen partij van de wethouder, kwam met een alternatief voorstel. Raadslid Birgül Özmen had een ton gevonden voor extra steun aan de cultuurankers in de stad. En zij wil de vier ton die de wethouder zelf al ter beschikking had gesteld uit een noodpotje voor de kunst gebruiken voor instellingen die iets meer geld nodig hebben dan ze nu krijgen, zoals Aight, het Filmhuis, de Jan Campert Stichting, Rabarber en de Nieuwe Regentes. Van Asten toonde daar wel sympathie voor. Ook CDA en ChristenUnie/SGP steunen dat plan. Maar zoals het er nu naar uitziet levert dat geen meerderheid op.

Ruimste portemonnee

Volgens wethouder Van Asten is Den Haag niet de stad die 'de ruimste portemonnee' voor cultuur heeft getrokken. Daarom moeten pittige keuzes worden gemaakt. Hij noemde het ook 'pijnlijk' dat er instellingen geen subsidie kunnen krijgen die dat wel hadden aangevraagd. 'Maar dat is wel het gevolg van het systeem.'

Ondanks de waarschuwing van de wethouder dat het aannemen van het plan om de kleine en middelgrote instellingen geld te geven door bij de grote wat weg te halen kan leiden tot een schadeclaim, houden de indieners er wel aan vast. Zij hadden een eigen juridisch advies laten maken waaruit zou blijken dat dit niet het geval is en zijn dus niet bang voor rechtszaken van de grote organisaties die minder krijgen dan gepland.

Ontroerend

VVD-raadslid Det Regts: 'De kleine podia maken het kunstleven in Den Haag vaak zo spannend of ontroerend omdat ze plaats vinden in kleine zalen of een spannende locatie. Ze zijn belangrijk voor de sector en nog veel belangrijker voor de stad en haar inwoners.'

En Bulent Aydin (PvdA): 'Kunst en cultuur moet voor alle bewoners van Den Haag toegankelijk en dichtbij zijn. Zeker kleinere culturele instellingen zijn hierbij belangrijk. Niet alleen maken veel mensen hier voor het eerst kennis met kunst, ook zorgt het voor verbinding en ontmoeting tussen bewoners.'