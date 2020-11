Vertrokken ADO-assistent Michele Santoni: 'Absoluut geen sprake van ruzie'

Michele Santoni (links in beeld) | Foto: Soccrates Images

'Ik heb besloten om mijn handen ervan af te halen. Ik heb er vooral geen zin in dat er onrust gecreëerd wordt van buitenaf. Dat maakt het niet makkelijker', zegt Michele Santoni. De assistent-trainer van ADO Den Haag-coach Aleksandar Rankovic besloot woensdag een stapje terug te doen, nadat er dit weekend onrust onstond bij de club.

Wat er precies aan de hand is binnen ADO, wordt in eerste instantie niet duidelijk. 'Er wordt van alles gezegd en geschreven over de club. Dingen die de onderlinge samenwerking niet bevorderen', zegt Santoni bij de NOS.

'Er zouden mensen binnen de club zijn die Rankovic weg zouden willen hebben, ik zou azen op zijn plek en we zouden als technische staf niet goed samenwerken. Dat is niet waar, maar zulke berichten maken het wel lastig. Het gaat de club niet helpen.'

'Absoluut geen ruzie'

Naar aanleiding van deze berichten in de media had de clubleiding maandag een gesprek met een deel van de spelersgroep over de huidige situatie binnen de club. De spelers hebben aangegeven achter hoofdtrainer Rankovic te staan.

Dat Santoni en Hoogendorp zich terugtrekken, betekent niet dat er sprake is van ruzie. 'Nee, absoluut niet. Niet met Rankovic en ook zeker niet met Jol', benadrukt Santoni.

'Er moet rust komen'

'Jol heeft mij hiernaartoe gehaald. Ik wil voorkomen dat er straks echt problemen ontstaan en er moet rust komen bij de club. ADO moet in de eredivisie blijven. Ik ga mijn energie steken in Onder 21, al is het nog niet precies duidelijk hoe mijn rol er daar uit komt te zien. Ik ga daar met plezier aan de slag.'