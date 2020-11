Verdachten beroving vrachtwagen PostNL vangen opnieuw bot bij rechtbank

Opnieuw deden de vier verdachten van de beroving van een vrachtauto van PostNL op het Forepark in Den Haag een verzoek om vrijgelaten te worden, en opnieuw besloot de rechtbank dat ze vast blijven. Tijdens de overval begin dit jaar deden twee overvallers zich voor als agent, door zich in de politiepolo met een gele streep te hullen. Volgens de advocaten van verdachten is er tijdens de beroving geen geweld gebruikt, maar de rechtbank vindt de zaak toch ernstig genoeg om de mannen in voorarrest te houden.

De twee nepagenten gaven op 3 februari vanuit een auto de chauffeur van PostNL het bevel te stoppen. Ze dwongen hem om de laadruimte te openen, zogenaamd voor een controle op cocaïne. Vervolgens namen ze, met twee handlangers, een grote hoeveelheid pakketten met onder meer mobiele telefoons mee uit de vrachtwagen. De buit had een waarde van 80.000 euro. De overvallers sloten de chauffeur op in de laadruimte.

Op 16 september deden de vier verdachten uit Rotterdam (26, 26, 28 en 28) al een verzoek om vrijgelaten te worden uit voorarrest, maar daar wilde de rechtbank niets van weten. Woensdag deden hun advocaten een nieuwe poging. Volgens hen is uit een recent verhoor van de vrachtwagenchauffeur duidelijk gebleken dat er helemaal geen geweld is gebruikt bij de spectaculaire beroving. 'Hij heeft zeer nadrukkelijk ontkend dat er geweld is gebruikt of dat er gedreigd is met geweld', zei een van de advocaten over de verklaring van de chauffeur. Het slachtoffer zou niet zijn geschopt of geslagen.

'Schokkende beroving'

De officier van justitie verzette zich woensdag, net als in september, tegen de vrijlating van de vier verdachten. Ze sprak van een 'schokkende' beroving. De rechtbank leidde uit de afgelegde verklaring van de chauffeur af dat hij wel geduwd is. Dat is ernstig genoeg om de vier mannen vast te houden, meende de rechtbank.

Op 16 december is er een nieuwe zitting en dan wordt de beroving waarschijnlijk inhoudelijk behandeld.

