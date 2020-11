Diligentia en Theater PePijn blijven hele jaar dicht: 'Hebben één taak: het virus bestrijden'

Diligentia en Theater PePijn in Den Haag hebben na de persconferentie van dinsdagavond laten weten dicht te zullen blijven tot en met 31 december. Alle voorstellingen die zouden plaatsvinden in de maanden november en december worden geannuleerd.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat ook theaters na woensdagavond de deuren voor twee weken moeten sluiten. Diligentia en Theater PePijn hebben daarop aangekondigd de rest van het jaar de deuren dicht te houden. Op de website spreken de theaters van een 'pijnlijk, maar kraakhelder besluit' dat is genomen.

'Het leek ons goed om een wat langere tijd een pauze in te lassen, om zo op een frisse manier 2021 in te gaan', zegt directeur Lucien Kembel in West Komt Thuis op Radio West. 'Er is een aantal redenen die aan dit besluit ten grondslag liggen.'

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Kembel vervolgt: 'Ik vind het belangrijk dat we als culturele instelling onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, en dus de deelname van mensen in het publieke verkeer zo min mogelijk maken. We hebben met z'n allen één opdracht op dit moment. En dat is het virus bestrijden. Dat vind ik misschien wel het belangrijkst op dit moment.'

De theaters van Kembel zijn de afgelopen twee weken ook al dicht geweest. Op de vraag hoe het financieel zit, zegt hij: 'Met de hulp van de overheid, en het feit dat we financieel redelijk gezond zijn, kunnen we het nog wel een tijdje uitzingen. Dit is hoe wij het nu doen, hoe anderen het aanpakken, is aan hen.'

Theaterbeleving verdwijnt

'Kijk: als wij voor dertig man open gaan, dan kost het ons meer geld dan dat het oplevert. We moeten veel personeel inzetten om die mensen te bedienen. De verhoudingen zijn een beetje zoekgeraakt. Daarnaast verdwijnt de kwalitatieve theaterbeleving die je eigenlijk wilt bieden aan je publiek. Dat verzuipt in een zaal waar vijfhonderd man in kan, maar waar maar dertig mensen zitten.'

