KABK schorst twee docenten na publicaties over wangedrag

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag schorst per direct twee docenten. Dat meldt de academie op de website.

Aanleiding voor het besluit is dat na een artikel in NRC Handelsblad over grensoverschrijdend gedrag van oud-student Julian A. er berichten van studenten verschenen over grensoverschrijdend gedrag waarin beide docenten werden genoemd. A. studeerde van 2008-2012 aan de KABK.

Op Instagram dook naar aanleiding van de berichtgeving in het NRC dit weekeinde het account Call out Dutch Art Institutions op, waar mensen hun persoonlijke ervaringen kunne delen over seksueel wangedrag, racisme of andere vormen van ongewenst gedrag bij Nederlandse kunstinstellingen. Ook bij deze anonieme reacties werden twee docenten van de KABK, die in de periode van 2008-2012 ook al daar les gaven, herhaaldelijk met naam en toenaam genoemd.

Twintig vrouwen en mannen slachtoffer'

Het bestuur van de KABK stelt dat de academie 'een plaats moet zijn voor studenten waar ze zich veilig voelen. Voor ons is dat een topprioriteit. Door deze docenten tijdelijk van hun taken te ontheffen ontstaat rust en ruimte om het eerder aangekondigde onafhankelijk externe onderzoek zorgvuldig uit te kunnen voeren.'

Volgens NRC hebben tenminste twintig vrouwen en mannen gezegd slachtoffer te zijn geworden van verkrachting en/of aanranding, stalking, bedreigingen en geweld door A.

