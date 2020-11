'Een witte of zwarte Kerst hebben we zelf in de hand: houd je aan de regels'

'Als het zo doorgaat zoals nu, dat we elke dag iets minder coronabesmettingen zien, moet het over een week of twee wat rustiger gaan worden in de ziekenhuizen.' Dat zegt voorzitter Martin Schalij van het Regionaal Netwerk Acute Zorg (ROAZ). 'Maar dit wil niet zeggen dat alles dan voorbij is, het gaat nog wel even duren.'

Schalij benadrukte donderdagochtend in het radioprogramma West Wordt Wakker op Radio West dat het op dit moment 'nog steeds heel erg vol' is in de ziekenhuizen in de regio. 'In vergelijking met vorige week liggen helaas weer meer mensen in de ziekenhuizen, nu met name wat meer op de intensive care. We zien wel wat afvlakking met betrekking tot het aantal mensen dat besmet raakt. Maar voordat de piek bereikt is, zijn we wel een dag of zes verder als het zo doorgaat. Maar we redden het gelukkig nog steeds, met hulp van velen.'

De samenwerking tussen de ziekenhuizen is volgens de voorzitter van het ROAZ 'echt uitstekend'. 'Maar af en toe komen heel veel mensen tegelijkertijd naar de eerste hulp en dan is het even spannend. Er liggen nu bijna twintig mensen meer op de IC dan vorige week. Dat is niet prettig. Niet voor die mensen, maar ook vanwege het feit dat we andere mensen daardoor niet kunnen helpen.'

Heel veel leed

Daarom worden er regelmatig patiënten overgeplaatst. De afgelopen zes weken ging het om zo'n driehonderd mensen. Volgens Schalij betekent dit heel veel leed, omdat mensen dan bijvoorbeeld in Groningen, Leeuwarden of Limburg terechtkomen, ver weg van vrienden en familie. 'Maar als we dit niet doen, was het hier wel heel erg vol komen te zitten. Een week of zes geleden zeiden we: vierhonderd besmettingen is wel heel erg veel. Nu zitten we al wekenlang boven dat niveau. Vorige week hadden we een dag met 1400 besmettingen! Daar worden we eigenlijk niet eens warm of koud meer van, terwijl dit natuurlijk dramatische cijfers zijn.'

Er is daarnaast een ander groot probleem ontstaan. Verpleeg- en revalidatiecentra, waar patiënten naartoe worden gebracht als ze er weer wat beter aan toe zijn, kampen met veel zieken onder het personeel. 'Dat is eigenlijk de grote bottleneck op dit moment', legt Schalij uit. 'Door uitval van personeel is de capaciteit daar beperkt.' Vanwege die beperkte capaciteit blijven sommige patiënten langer in het ziekenhuis liggen dan nodig. 'We proberen samen met de verpleeghuizen en de revalidatiecentra plek te maken', legt Schalij uit. 'Het zou heel fijn zijn als we verpleegkundigen of verzorgenden kunnen vinden die kunnen ondersteunen, maar die zijn er helaas niet. Dat zijn problemen waarmee je te maken hebt.'

Witte of zwarte kerst

De directeur van ROAZ West is wel te spreken over het nieuwe pakket aan maatregelen dat de regering aankondigde om het aantal coronabesmettingen verder naar beneden te krijgen. 'Als het doorgaat zoals nu, dat we elke dag iets minder besmettingen zien, moet het over een week of twee wat rustiger gaan worden', vertelt hij. 'Maar dat wil niet zeggen dat het dan voorbij is, want het gaat nog wel even duren.'

Schalij benadrukt: 'Wil je een witte Kerst, houd je dan aan de regels. Wil je een zwarte Kerst, dan ga je gewoon door zoals we de afgelopen weken hebben gezien.' Hij hamert erop: 'Werk thuis, ga niet met elkaar naar de supermarkt als dat niet nodig is en dan zal je zien dat we over een paar weken van de grootste ellende af zijn. Doen we dit niet, dan blijven we hier nog twee maanden last van houden.'

