GGD Haaglanden opent naast XL-testlocatie ook reguliere coronateststraat in Den Haag

De GGD Haaglanden gaat de testcapaciteit vanaf maandag flink opvoeren. Nadat woensdag al bekend werd dat er in De Broodfabriek in Rijswijk een XL-testlocatie komt, gaat de gezondheidsorganisatie maandag ook een nieuwe reguliere teststraat openen in de Haagse wijk Mariahoeve.

De sneltestlocatie in het Rijswijkse evenementencentrum moet woensdag 11 november gereed zijn, zo laat de GGD weten. 'Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen, schaalt GGD Haaglanden flink op', zo legt Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden uit.

'Op basis van de landelijke roadmap is de intentie uitgesproken om eind december 2020 een maximale capaciteit van 6200 tests per dag in de regio Haaglanden te kunnen uitvoeren', vervolgt De Boer. 'Deze XL-testlocatie komt hier bovenop. De testlocatie is toegankelijk voor iedereen met coronavirus-gerelateerde klachten en is een mooie ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus.'

Teststraat Aegonplein

De testlocatie in De Broodfabriek krijgt minimaal twaalf teststraten en er moeten 2500 tot 3000 tests per dag uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn voornamelijk de nieuwe antigeensneltesten, maar als het nodig is kan de GGD ook de reguliere PCR-testen afnemen op de nieuwe locatie.

Naast de nieuwe XL-testlocatie gaat de GGD maandag ook nog een extra reguliere teststraat openen. Deze komt op het Aegonplein en is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. In totaal moeten er in deze teststraat 1200 personen per dag getest kunnen worden. De teststraat in Mariahoeve is de achtste reguliere corona-teststraat die GGD Haaglanden opent en de derde in de gemeente Den Haag.

