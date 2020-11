Verdachte bekent doodsteken vrouw in haar huis in Leidschendam

Aron S. heeft bekend dat hij eind juli een 31-jarige vrouw heeft doodgestoken in haar appartement in Leidschendam. Dat bleek donderdag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag. Maar de 34-jarige Amsterdammer ontkent dat hij een vooropgezet plan had.

Op 31 juli rond 12.45 uur vult het Abdijland zich met hulpdiensten. In een van de flats is een vrouw doodgestoken. Een ooggetuige hoort haar om hulp roepen en ziet hoe de vrouw op haar balkon bij haar keel wordt vastgegrepen door een man in het zwart.

Diezelfde avond wordt de 34-jarig Aron S. aangehouden in zijn woonplaats Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij het slachtoffer met meerdere messen gestoken en gesneden in haar hals, buik, armen en benen.

Verantwoording

De aanleiding voor de steekpartij ligt in de relationele sfeer. Maar waarom S. tot zijn daad overging is nog niet duidelijk geworden. Hij ontkent dat hij een vooropgezet plan had. Als hij veroordeeld wordt kan dat uitmaken voor de uiteindelijke straf. Die is hoger in het geval van moord.

S. zit op de speciale afdeling van een gevangenis in Zutphen waar hij extra zorg krijgt. Hij geeft aan dat hij mee wil werken aan een onderzoek door een psychiater, psycholoog en een onderzoek naar zijn achtergrond. Ook in de gevangenis voert hij gesprekken met een psycholoog. 'Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor wat er is gebeurd', vertelt hij op de zitting.

Niet alles openbaar

Toch blijkt dat hij geen volledige openheid van zaken wil geven over zijn verleden. Zo zijn er stukken van zijn dossier die hij niet met behandelaars wil delen over gebeurtenissen van vroeger tussen zijn ouders. 'Er staan dingen in die te pijnlijk zijn om te herbeleven', volgens zijn advocaat.

De rechter zet daar vraagtekens bij: 'Ik begrijp dat hij heel graag zicht wil krijgen op hoe het zo ver is gekomen? Misschien is er toen wel een zaadje gepland voor wat er nu gebeurd is.' Maar de advocaat van S. verzekert dat dat niet zo is: 'Het zijn geen dingen die in verband kunnen worden gebracht met de dingen die nu gebeurd zijn.'

Januari

De volgende zitting staat gepland voor 21 januari, ook dat zal nog een inleidende zitting zijn, omdat het onderzoek nog niet volledig is afgerond. S. gaf aan dat hij weer aanwezig wilde zijn. Waarschijnlijk zal hij de zaak via een videoverbinding bijwonen.