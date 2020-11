Noodlijdende manage gered van ondergang: 'Reden voor een feestje'

De grootste manege van Alphen aan den Rijn is gered. Hippisch Centrum Zeegersloot en vereniging De Alphense Ruiters hebben een overeenstemming bereikt met de gemeente, die eigenaar wordt van het paardencomplex aan de Westkanaalweg. Daarmee is voorkomen dat het doek voor de manege definitief zou vallen.

Beide partijen zeggen blij te zijn met de oplossing voor dit 'hoofdpijndossier'. Onderdeel van de overeenkomst is het omzetten van de bestaande erfpachtrechten in een huurconstructie. Die loopt, evenals de oorspronkelijke overeenkomst, af in 2038. De manage gaat het complex voor 3000 euro per maand huren van de gemeente.

'Dit is reden voor een feestje', reageert zowel Edwin Eichelsheim, bestuurslid van het hippisch centrum en de paardenclub, als wethouder Gerard van As. Eichelsheim: 'Het belangrijkste is dat de paardensport in Alphen behouden blijft.' Van As: 'We maken een frisse, nieuwe start. Omzien in wrok heeft geen zin.' Met die laatste opmerking doelt de wethouder op het pijnlijke, langlopende voortraject.

Schuld van vijf ton

Het hippisch centrum en de paardenvereniging hadden een schuld van vijf ton bij de gemeente Alphen. Die was onder andere ontstaan door de naweeën van een zeer grote brand bij de manege in het najaar van 2013. Half mei bepaalde de rechtbank nog dat het volledige bedrag afgelost moest worden. 'Heel vervelend, want dat geld hebben we niet', erkende Eichelsheim.

Een potentiële koper, oud-bestuurslid Jan Kooij uit Woubrugge, wierp zich op om het paardencomplex én alle schulden over te nemen. Maar het verschil in vraag en aanbod bleek deze zomer te groot. De gemeente wilde volgens Eichelsheim een bedrag van minstens 1,3 miljoen euro ontvangen, het paardenbestuur bood niet meer dan een miljoen.

'Slapeloze nachten'

Daarop dreigde het juridisch gevecht uit de hand te lopen. Zo beweerde Eichelsheim dat de gemeente een deurwaarder op hem en andere bestuursleden dreigde af te sturen. 'Dat heeft een enorme impact gehad. Op deze manier behandeld worden, deed pijn. Letterlijk ook, want we hebben er slapelozen nachten van gehad.'

Verantwoordelijk wethouder Van As (Nieuw Elan) gaf destijds als enige reactie dat het bestuur van De Alphense Ruiters en het hippisch centrum - gezamenlijk goed voor zo'n 250 actieve leden en bijna dertig privépaarden - herhaaldelijk afspraken zou hebben geschonden. 'Dat is jammer, want voor kinderen zou een manege in de gemeente heel goed zijn', aldus Van As.

Buitenterrein opknappen

Formeel moet de gemeenteraad op dinsdag 10 december nog wel instemmen met de nieuwe overeenkomst. Dan wordt ook het voorstel van de wethouder besproken om het buitenterrein van de manege op te knappen. 'Dat is nu nog erger dan een knollenveld', stelt Van As. De kosten daarvoor schat hij op minstens 120.000 euro.

